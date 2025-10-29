A Thália Kassán még egy hete megvolt

A kassai Thália Színház színészei, vagy álnevükön, a Márai Orfeum különítménye merényletet követett el a közönség ellen: zenés kabarét mutattak be. Én az október 21-i előadást néztem meg a Márai Stúdióban Nóti Károly: Csotrogányné Lepsénynél még megvolt címmel.

Nóti 1918-tól kezdve a pesti kabaré közkedvelt szerzője lett, majd nemsokára annak meghatározó egyénisége. Egy vasúti tisztviselő és egy újságíró ötvözetéből csakis jó kabarészerző lehet.

Az egyik híres jelenetének címét kapta az előadás. Nevezetes sziporka, hiszen a „Lepsénynél még megvolt”, valamint az „Én régi motoros vagyok”, szállóigévé vált. Tehát örökzöld darabka ugyanúgy, mint egy másik jelenete, melynek slágere Báthori Ödönke „Mama, fogjál nekem békát” kezdetű dala. Ebben a történelmi, 12 felvonásos operában a Hunyadi és Báthori család tucatnyi tagja szerepel. Ez már az Éjféli operabemutató című jelenet, melyet gyerekkoromban hallottam először a Kossuth Rádió rádiókabaréjában. Emlékezetes maradt mindörökre.

Természetesen ezeket a jeleneteket egy kicsit átigazították, feldúsították, így néhány poénnal gazdagabbak lettek. Persze nem lenne ildomos lelőni a poénokat, ismertetni sem kell a jeleneteket.

A nézőt váratlan helyzetek elé kell állítani, hogy annál inkább önfeledten kacaghasson. Bocsárszky Attila feszes előadást rendezett, a poénok után mindig jönnek a dalok.

Néhány régi dalt örömmel hallottam újra. Az egyik már régen nem jutott eszembe, most meg az előadás után azon kaptam magam, hogy dúdolgatom, nem tudok szabadulni tőle. De Karády Katalin dala megvigasztal: „Hiába menekülsz, hiába futsz…” Ennek újszerű volt a hangszerelése, de harmonizált az eredetivel.

Megéneklik nekünk azt is, hogy Styx veszedelmes és jobb mint a Chevalier. De nem kell megijedni, mert a közönséget nem bántotta, meg sem jelent a színpadon.

A jelenetek egyik humorforrása a félreértések sorozata. Közben vedelik a teát, minket meg arról akarnak fondorlatosan meggyőzni, hogy konyakoznak. De sebaj, a vészjósló Nadragulya utcában sem mérgeznek meg senkit.

Csotrogány Ede kedélyes alakját Illés Oszkár keltette életre, feleségét, Csotrogányné Aprócska Eufrozinát Varga Lívia alakította. Meg kell állapítanunk, nem is volt annyira aprócska. Madarász Mátéból dr. Görcs Oszkár lett, Dégner Lillából Hatalmas Jázminka szobalány köszöntött ránk, Szlovák Dini bőrét Klinga Péter m. v. vitte színpadra. Gablyasz Péter m. v. zongorán kísért, de nem kísértett, bár néha egy kicsit hangosabb volt a kelleténél.

A kosztümöket és a díszletet Őry Katalin tervezte. A korrepetitor szerepét Dégner Lilla vállalta. Súgó nem volt.

Telt ház mellett a közönség remekül szórakozott. A színészeken is látszott, hogy jó érezték magukat ezekben a szerepekben.

Másfél óra gondtalan terápia vár mindenkire, hiszen a nevetés gyógyít! Jelszavunk: búsuljon a ló! Hát jöjjenek gyógyulni a Thália előadására!

Balassa Zoltán/Felvidék.ma