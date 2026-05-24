Szvorák Zsuzsanna és Vörös Attila kapta idén a Szlovákiai Civil Becsületrendet

A 2014-ben hivatalosan bejegyzett Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás idén 11. alkalommal hívta Komáromba ünneplésre, emlékezésre és az általa alapított díj átadására az érdeklődőket, a díj idei kitüntetettjeit és hozzátartozóikat.

A komáromi vár Szekeresgazda előadótermében megtartott találkozón Klemen Terézia, a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás elnöke bevezető köszöntőjében József Attila verssorait idézte: „Légy egy fűszálon a pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél”. Pontosan ilyenek azok az egyéniségek, akiket a Polgári Társulás fennállása óta évente a javaslatok alapján kitüntetésével elismer. Ugyanis

azokat a felvidéki személysiégeket részesítik a kitüntetésben, akik életük során tetteikkel, személyes példamutatásukkal, a közösség javára végzett munkájukkal példaképpé válhatnak az egész közösségünk számára.

Minden alkalommal hangsúlyozzák, hogy a díjazásnál nem számít a politikai hovatartozás, semmiféle megkülönböztetés, egyedül az alapvető emberi értékeket, az igazolt munkát veszik figyelembe. Ahogy a jelszavuk is mutatja: Virtute et Exemplo – Erénnyel és példával.

A díjra az alapítás óta évente meghirdetik a jelölést, és a visszajelzések alapján örömmel tapasztalják, hogy közösségünkben számos olyan személy él és tevékenykedik, akik bármeiyike érdemes lenne a kitüntetésre. Mégis mindig választani kell, amely a kuratórium tagjainak nem könnyű feladat. Ezúttal a füleki Szvorák Zsuzsannára és a rimaszombati Vörös Attilára esett a választás.

Szvorák Zsuzsanna ízig-vérig pedagógus, de ugyanilyen kultúraszervező, tisztségviselő, akinek munkáját a legfelső fokon említhetjük.

A közművelődés, a kultúra, a nevelés fiatal korától az élete része volt és maradt, gyerekek, fiatalok ezreit vezette rá kultúránk gyönyörűségére, ültette el bennük népművészetünk, irodalmunk tiszteletét és megbecsülését. A laudációt Urbán Péter, a Tandem nonprofit szervezet tagja tartotta, aki nagyon frappánsan, ötletes módon mutatta be egykori tanárát. Szvorák Zsuzsanna érdemeit és kitüntetéseit hosszan lehetne sorolni, saját elmondása szerint mindegyik azért értékes számára, mert úgy érzi, nemcsak a saját, hanem a segítő közösség, a háttérben dolgozók munkáját is elismerik vele. Így veszi most is és célja továbbra is, hogy segítse a civileket, odafigyeljen minden kis tehetségre, irányítsa kibontakozásukat, mert csak úgy igazi az életünk, ha minden kis szem helyén van a láncban.

A másik díjazott

Vörös Attila ugyancsak fiatal korától felvállalta a közügyeket, olyan közösségi ember, aki őszinte odafigyeléssel segíti a gömöri térség fejlődését, az elmúlt korszak hátrányainak, elmaradásainak pótlását.

Gaál Lajos cserkészvezető laudációjában hosszan sorolta érdemeit, amelyeket mind-mind önzetlenül tett az elmúlt évtizedekben.A rimaszombati Tompa Mihály klub, a Csemadok helyi szervezetének szorgos tagjaként emléktáblák elhelyezését kezdeményezte, olyan személyekre irányította a figyelmet, akik a térséghez kötődnek, de akiknek érdemeit esetleg eddig méltatlanul mellőzték, ünnepségeket, vetélkedőket szervezett a haza nagyjainak tiszteletére, nemzeti ünnepeink alkalmával. Döntő szerepe volt a hazai cserkészet újraindításában, a cserkészmozgalom kiterjesztésében, a vascserkész túrák ötlete is az ő nevéhez fűződik, amely túrák mára országossá váltak. Nemes cselekedeteit mindig a gömöri régió magyarságának összetartása, megmaradása érdekében végezte.

Az emlékplaketteket és diplomokat Klemen Terézia és a kuratórium tagjai nyújtották át a kitüntetetteknek.

Az ünnepség bensőséges hangulatához hozzájárultak a helyi Selye János Gimnázium diákjai, Szeles Chloé énekléssel, Nagy Csaba szavalatával, Szabó András gitárjátékával, akiket Farkas Adrianna tanárnő készített fel erre az alkalomra. Külön említést érdemel Kelemen István bemutatkozása, aki az egykor méltán híres komáromi szekeresgazdák leszármazottjaként ismertette hagyományaikat, munkájukat és magára öltötte azok jellegzetes ünnepi öltözékét.

Végül pedig Klemen Terézia reményét fejezte ki, hogy a résztvevők számára ezzel a rendezvénnyel ünnepibbé vált ez a nap. És persze, örüljünk, hogy ilyen rendkívüli egyéniségeket üdvözölhettünk körünkben, akik önzetlenül, tehetségükkel, szorgalmukkal, nemes alapértékeket képviselő cselekedeteikkel járulnak hozzá a Felvidék szellemi gyarapodásához, a jövő nemzedékének neveléséhez. Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló értékes személyiségeket üdvözölhetünk a díjazottak között!

Benyák Mária/Felvidék.ma

A szerző felvételei