„Ahol volt egy győztes, de nem volt vesztes”

Bokor Klára, a közelmúltban fiatalon, rövid és súlyos betegségben elhunyt szőgyéni újságíró, író, világutazó emlékére hirdették meg barátai, munkatársai azt az irodalmi, kommunikációs pályázatot alapiskolás diákok részére, melynek hívószava az „ismeretlen” volt.

Április 20-án vette kezdetét az „írás hete”, amikor a párkányi régió alapiskolásai a BOK-DÍJ 2026 felhívásra jelentkezve, az iskoláikban, pedagógusi felügyelet mellett írták meg a pályamunkákat, így a köbölkúti Stampay János Alapiskolában, a Kürti Alapiskolában, a párkányi Ady Endre Alapiskolában és a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskolában. A kitűzött határidőre 23 pályamunka érkezett be.

Az esemény ötletgazdája és művészeti megvalósítója Seres Róbert, Bokor Klára közeli jóbarátja, a Szőgyénben élő író volt, aki látássérültként alkot. Pályáját horroríróként indította, majd ifjúsági regényekkel és mélyreható, sokszor a szociális valóságot vagy saját életének emlékeit feldolgozó novellákkal, prózákkal vált ismertté. Az ötlet kivitelezése mellé felsorakoztak a helyi közösségek és intézmények, valamint a Magyar7 felvidéki hetilap szerkesztősége.

Róbert elmondása szerint nemcsak a Klárának a halálos ágyánál, a részéről tett ígérete ösztönözte, de íróként is célja volt a fiatal alkotók megszólaltatása, akik személyes gondolatokkal, saját hangvételű és egyéni szabadsággal, fantáziával írják meg a valós vagy elképzelt történeteket, érzéseket, kreációkat.

A pályamunkák, az erre a célra létrehozott Bok-díj Facebook-oldalon, jeligésen érkeztek, így az értékelés során, kizárólag csak az alkotások egyedisége, eredetisége és gondolatisága volt a mérvadó a háromtagú bírálóbizottság számára.

Molnár Judit, a Magyar7 főszerkesztője, Klára egykori munkatársa, Seres Róbert író és barát, valamint Smidt Veronika, magyar szakos tanár, a szőgyéni könyvtár vezetője, aki gyakorta szervezett élménybeszámolókat, könyvbemutatót, az író és világutazó Klára részére – voltak a zsűri tagjai, akik a felállított mércék szerint pontozták a műveket.

Az ünnepélyes díjátadó gálának a Szőgyéni Könyvtár és Galéria konferenciaterme adott otthont, ahol a rendezvény háziasszonya a szőgyéni Sukola Eszter volt, aki maga is tollforgató, és írásai gyakorta olvashatóak a szlovákiai egyetemistákat összefogó Diákhálózat felületein.

Az ünnepség kezdetén a szépszámú közönség megnézte Bokor Klára Élmény, lehetőség kontra szegénység című, bolíviai utazásáról szóló filmjét, majd Smidt Veronika ismertette Klára újságírói múltját, utazásait és élménybeszámolóit, melyet mindig telt házas közönség kísért.

Ezt követően került sor arra a pódiumbeszélgetésre, melyen Sukola Eszter Molnár Juditot, a Magyar7 főszerkesztőjét faggatta újságírói pályafutásáról, így a hallgatósága sok jó tanácsot vihetett magával az újságírás pozitívumairól, melyeknek fő alapjai közt van a kíváncsiság, a kritikus hozzáállás és a kitartás.

„Bokor Klárát is ezek a tulajdonságok jellemezték”

– mondta Molnár Judit.

Ezt követően került sor a borítékok felbontására és a pályamunkák jelszavai szerinti azonosításra, amikor fény derült az alkotók személyére, akik bemutatkoztak a zsűrinek és a közönségnek. „Lesz egy győztes, de nem lesz vesztes” – mondta a zsűri elnöke, Molnár Judit az értékelés kezdetén.

A zsűri három különdíjat osztott ki és egy fődíjat, de senki nem ment haza üres kézzel. Mindenki kapott oklevelet és ajándékokat.

Az első különdíjat Héger Réka Lilien, az Ady Endre Alapiskola tanulója érdemelte ki. Az általa írott mű, a Történetek, amelyek túlmutatnak a lapokon jeligére érkezett, Mi rejlik a könyv mögött? címmel. A zsűri a „Különdíj a leglendületesebb szövegért” címmel jutalmazta.

A második különdíj tulajdonosa Bábindeli Nóra, a Stampay János Alapiskola tanulója lett, a Fényes Csillag jeligére érkezett mű címe Szökés az álomvilágba. A zsűritől elnyerte a „Különdíj a legmeghatóbb írásért” címet.

A harmadik különdíj Nágel Damiánt illette, aki a Csongrády Lajos Alapiskola tanulója. A Szökés az álomvilágba című alkotás a Maci jeligére érkezett, és a zsűritől a „Különdíj a legizgalmasabb történetért” címet kapta. Mindhárom különdíjas 50 eurós könyvvásárlási utalványban részesült, melyet a Ma7 szerkesztőségének nevében Molnár Judit nyújtott át.

A Bok-Díj 2026 fődíjasa a Kürti Alapiskola tanulója, Ertinger Paula Jessica lett, aki Petőfi Sándor jeligére Az ismeretlen bennünk című munkát nyújtotta be a pályázatra. Az oklevél és az ajándékok mellett elnyerte a Bok-díj 2026 fődíjat jelképező porcelán alkotást, mely a köbölkúti Pálinkás Lintner Angelika keramikusművész munkája, valamint a Ma7 ajándékát, a 100 eurós könyvvásárlási utalványt, melyet a különdíjasokkal együtt a Komáromi Madách Könyvesboltban vásárolhat le.

Köszönet illeti a lelkes diákokat, a felkészítő pedagógusokat és mindazokat, akik hozzáértő szervező munkájukkal, ötleteikkel és kivitelezésükkel megvalósították az eseményt, melyet a jövőben is folytatni kívánnak, kibővítve a térség alapiskolái részére.

Végszóként felolvasták a különdíjas művet, majd az új tollforgatóknak biztató szavakat tolmácsolt a zsűri, a könyv és a betű szeretetét, valamint a bátor, önálló gondolkodást és a gondolatok írásban való közlését.

Molnár Judit elmondta, hogy iskolai fogalmazásokat várt, helyette izgalmas és különleges történeteket olvashatott, melyeket egyedivé tett az író személyisége, majd így zárta az ünnepséget: „Hiszem, hogy Bokor Klára itt van köztünk, s boldog, hogy vannak követői, ti, a gondolkodó fiatalok. Büszke lenne rátok, és mi is büszkék vagyunk rátok.”

A Bokor Klára-díj története és a pályamunkák elolvashatóak a Bok-díj Facebook-oldalon.

A Kossuth Rádióban ismertetés hangzik el az eseményről Haják Szabó Mária riportjai révén, aki megszólaltatta a szervezőket és a díjazottakat. A Magyar7 hetilap a jövőben folyamatosan közli a díjazott munkákat.

A rendezvény támogatói: Mánya Kft, Pató Pál Étterem, Magyar7 hetilap, Szőgyén Község Önkormányzata, Cranium Print, szőgyéni Nagy Dobra havilap, Szőgyéni Televízió, Laczkó Anikó, a Bok-díj jelképek formatervezője.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma