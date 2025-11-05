Megszületett a határozat Peter Kotlár beadványa ügyében

Megszületett a határozat Peter Kotlár, a COVID-19 világjárvány idején hozott intézkedések felülvizsgálatáért felelős kormánymegbízott ügyében, a COVID elleni mRNS-vakcinákkal kapcsolatban – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Vlastimil Krokvička, a Trencséni Kerületi Ügyészség ügyésze.

„A határozatot kézbesítik az illetékes személyeknek. Az ügy jelenlegi szakaszában részletes információt nem adhatok” – mondta Krokvička.

Márciusban Kotlár benyújtotta a szakértői véleményt Maroš Žilinka főügyésznek a világjárvány idején Szlovákiában alkalmazott COVID-19 elleni mRNS-vakcinák elemzéséről.

Állítása szerint az elemzés eredménye megerősítette, hogy az összes tesztelt vakcina képes megváltoztatni az emberi DNS-t, ami számos súlyos betegség kialakulásához vezethet.

A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) nem erősítette meg Kotlár állításait. Az akadémia szakértői szerint a Kotlár által felsorolt kockázatok nem bizonyítottak.

