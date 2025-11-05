Január 26-án kezdődik a tárgyalás a Kuciak-gyilkosság ügyében

2026. január 26-án kezdődik a tárgyalás Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolásának ügyében a bazini Speciális Büntetőbíróságon – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Peter Kubina, az áldozat családjának jogi képviselője.

Kubina megjegyezte, hogy a büntetőügy összefügg Maroš Žilinka jelenlegi főügyész, Peter Šufliarský ügyész és Daniel Lipšic volt különleges ügyész meggyilkolásának kitervelésével. Az ügyvéd hozzátette, 2026. február 9-ére, február 13-ára, valamint március 9-ére további tárgyalásokat tűztek ki.

2023 májusában az Speciális Büntetőbíróság szenátusa felmentette Marian K.-t a vádak alól Ján Kuciak meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében. Alena Zs.-t bűnösnek találta, és összesen 25 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság. Maroš Žilinka főügyész és Peter Šufliarský ügyész meggyilkolásának előkészítése ügyében Dušan K.-t elítélte, Darko D.-t felmentette a bíróság. Daniel Lipšic meggyilkolásának kitervelése ügyében is felmentették a vád alól.

A Legfelsőbb Bíróság májusban hatályon kívül helyezte a Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolásának ügyében Marian K. és társai ellen hozott ítéletet, és az ügyet ítélkezési hibákra hivatkozva visszaküldte a Speciális Büntetőbíróságnak. Az ügyben a Speciális Büntetőbíróság egy másik szenátusa fog dönteni.

Ján Kuciakot 2018 februárjában gyilkolták meg, a támadásban menyasszonya, Martina Kušnírová is életét vesztette. Az ügyben három jogerős ítélet született. Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság végrehajtóit korábban 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság.

TASR/Felvidék.ma