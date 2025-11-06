Szlovákiai magyar emigráns szervezetről szól a Bagoly mondja új adása

A szocializmus évtizedei legfontosabb szlovákiai magyar emigráns szervezetének, a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmányának a történetéről szól a Bagoly mondja podcast új adása.

Az átlagember szinte semmit, de a szakemberek is meglehetősen keveset tudnak a szocializmus évtizedei alatt Nyugat-Európában és az USA-ban működő szlovákiai magyar emigráns szervezetekről, köztük a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmányáról. A Bagoly mondja podcast legújabb vendége, Tárnok Balázs jogász elsősorban azt kutatja, milyen eszközökkel próbálták az Egyesült Államokban élő magyar emigránsok a szlovákiai magyarság érdekeit képviselni.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma