Home Ajánló Szlovákiai magyar emigráns szervezetről szól a Bagoly mondja új adása
Ajánló

Szlovákiai magyar emigráns szervezetről szól a Bagoly mondja új adása

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A szocializmus évtizedei legfontosabb szlovákiai magyar emigráns szervezetének, a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmányának a történetéről szól a Bagoly mondja podcast új adása.

Az átlagember szinte semmit, de a szakemberek is meglehetősen keveset tudnak a szocializmus évtizedei alatt Nyugat-Európában és az USA-ban működő szlovákiai magyar emigráns szervezetekről, köztük a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmányáról. A Bagoly mondja podcast legújabb vendége, Tárnok Balázs jogász elsősorban azt kutatja, milyen eszközökkel próbálták az Egyesült Államokban élő magyar emigránsok a szlovákiai magyarság érdekeit képviselni.

A podcast az ismert podcast platformokon kívül meghallgatható a Fórum Intézet podcast-odalán és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Erkel nyomában: tematikus műsorokkal ünnepli a közmédia a...

A Magyar magazin november 5-i műsorajánlója

Műsorokkal emlékezik a közmédia november 4-én a nemzet...

Nobel-díjasaink nyomában

A jó zenéből sosem elég! – Indul a...

Erkel Ferencről szóló új dokumentumfilm premierben az M5-ön...

Bűnös mert magyar

A legjobb hazai koncertek minden vasárnap az M2...

A hit és kultúra ünnepe október 31-én a...

Tematikus filmek és műsorok mindenszentek és halottak napján...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma