A Felvidéken is átadták az első külhoni pedagógusigazolványt

A pedagógusok, oktatók és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolványt igényelhetnek. Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke átadta a Felvidéken az első ilyen pedagógus igazolványt.

„Tisztelettel és örömmel adtam át az első külhoni pedagógusigazolványt, amelynek igénylését az SZMPSZ végzi. A magyar kormány támogatja, és a Belügyminisztérium, valamint az Oktatási Hivatal elkötelezett munkáját dicséri ez a fontos mérföldkő” – írta Fekete Irén közösségi oldalán.

A pedagógusigazolvány igénybevételének feltételeit, az igazolvány kiadásának, kezelésének, érvényesítésének szabályait a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozzák.

A magyarországi pedagógusigazolvány egy hivatalos, kedvezményekre jogosító plasztikkártya, melyet a pedagógusok (és nevelő-oktató munkát segítők) kapnak, de 2025-től új lehetőségként a külhoni magyar pedagógusok is igényelhetik (pl. Szlovákiában dolgozók), a hazai minisztérium rendelete alapján, az Oktatási Hivatalon keresztül, az igénylés ingyenes és az aktív jogviszony ideje alatt érvényes. Az igényléshez szükséges dokumentumokat a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) felé kell elküldeni elektronikus úton, ők továbbítják a megfelelő szervek felé.

Kik igényelhetik?

Magyarországon dolgozó, aktív pedagógusok.

Külhoni, magyar nemzetiségű, aktív pedagógus jogviszonnyal rendelkező pedagógusok (pl. óvodában, alap- és középfokú intézményben).

A magyar Oktatási Hivatal által közzé tett, a pedagógusigazolványra jogosító munkakörök érvényes listáját ITT tekinthetik meg.

Hol lehet utána érdeklődni?

Magyarországi pedagógusoknak: A hivatalos eljárás a hazai oktatási rendszereken keresztül zajlik, az Oktatási Hivatal a felelős.

Külhoni magyar pedagógusoknak: A részletes útmutatót a A részletes útmutatót a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) weboldalán találhatják meg.

Fő pontok

Cél: Kedvezmények igénybevétele.

Formátum: Nem arcképes, standard méretű plasztikkártya.

Érvényesség: Csak az aktív jogviszony idejére érvényes.

Költség: Ingyenes.

Ülésezett az SZMPSZ Országos Választmánya

Ugyancsak a közösségi oldalán számolt be Fekete Irén arról, hogy 2025. november 15-én, szombaton megtartották az SZMPSZ Országos Választmányának soron következő ülését Komáromban, a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában.

„ Az ülésen több fontos témát vitattunk meg, többek között az OV összetételében történt változásokat, a 2025-ös munkaterv teljesítéséről szóló beszámolót, az együttműködésből létrejött oktatáspolitikai műhely céljait és tevékenységét, az éves tagdíj jóváhagyását, a tagság nyilvántartásáról szóló tájékoztatást, a „Szülőföldön magyarul” támogatási program aktualitásait, a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos tudnivalókat, az ERASMUS+ projektek állását, a 2026-os országos és területi munkaterv előkészítését, valamint a tartalmi reform aktuális kérdéseit” – írta Fekete Irén elnök. Köszönetet mondott minden megjelent OV tagnak az aktív jelenlétért, az építő hozzászólásokért és a pedagóguskollégákért végzett elkötelezett szolgálatért.

