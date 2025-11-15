A Felvidéken is átadták az első külhoni pedagógusigazolványt

A pedagógusok, oktatók és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolványt igényelhetnek. Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke átadta a Felvidéken az első ilyen pedagógus igazolványt.
„Tisztelettel és örömmel adtam át az első külhoni pedagógusigazolványt, amelynek igénylését az SZMPSZ végzi. A magyar kormány támogatja, és a Belügyminisztérium, valamint az Oktatási Hivatal elkötelezett munkáját dicséri ez a fontos mérföldkő” – írta Fekete Irén közösségi oldalán.
A pedagógusigazolvány igénybevételének feltételeit, az igazolvány kiadásának, kezelésének, érvényesítésének szabályait a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozzák.
- Magyarországon dolgozó, aktív pedagógusok.
- Külhoni, magyar nemzetiségű, aktív pedagógus jogviszonnyal rendelkező pedagógusok (pl. óvodában, alap- és középfokú intézményben).
A magyar Oktatási Hivatal által közzé tett, a pedagógusigazolványra jogosító munkakörök érvényes listáját ITT tekinthetik meg.
- Magyarországi pedagógusoknak: A hivatalos eljárás a hazai oktatási rendszereken keresztül zajlik, az Oktatási Hivatal a felelős.
- Külhoni magyar pedagógusoknak: A részletes útmutatót a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) weboldalán találhatják meg.
- Cél: Kedvezmények igénybevétele.
- Formátum: Nem arcképes, standard méretű plasztikkártya.
- Érvényesség: Csak az aktív jogviszony idejére érvényes.
- Költség: Ingyenes.
Ülésezett az SZMPSZ Országos Választmánya
Ugyancsak a közösségi oldalán számolt be Fekete Irén arról, hogy 2025. november 15-én, szombaton megtartották az SZMPSZ Országos Választmányának soron következő ülését Komáromban, a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában.
