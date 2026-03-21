A füredi lány, aki majdnem lévai lány lett

Az Ipolysági Városi Könyvtár szerteágazó tevékenységének részeként igyekszik a kortárs magyar szerzőket is vendégül látni az Ipoly menti városban. A népszerű magyar szerzők sora március 20-án Karády Anna esttel bővült. A késő délutáni alkalmon a fiatal szerző köteteiről, a regényírásról s a felvidéki gyökerekről is szó volt.

Karády Anna a kortárs magyar irodalom egyik különleges hangú alkotója, aki elsősorban történelmi és romantikus regényeivel hódította meg az olvasóit –vezette fel a beszélgetést Baka Anita, azt est házigazdája.

A szerző a bevezetőben elmondta:

apai ágon mindkét nagyszülője Léváról származik. „Ilyenkor, amikor a térségbe jövök, mindig úgy érzem, hogy részben hazajövök”

– emelte ki.

Hozzátette: nagyszüleit a második világháború után kitelepítették. Székesfehérvár környékén telepedtek le. A család több szálon kötődik azon régióhoz. Balatonfüred, Tihany s maga a Balaton meghatározó pontok a család számára. Ebből merített az író is.

Így nem meglepő, hogy az első kötetei, A füredi lány trilógia is itt játszódik. Ezzel lett közismert. Az ipolysági közönség előtt eljátszott a gondolattal, hogy ha annak idején nagyszüleit nem telepítik ki Léváról, akkor lehet, hogy A lévai lány trilógia született volna meg.

A találkozón mesélt az írás kezdeteiről. Jelezte, gyermek és kamaszkorában soha nem gondolta volna, hogy író lesz belőle, 2020-ban született meg a könyvírás gondolata. Megihlette a már említett balatoni táj, a hozzá kötődő történetek, legendák. Ezek lettek az első köteteinek az alapjai.

A történelmi regényeinek írását aprólékos történelmi kutatások előzik meg. Tudatosan ábrázolja az adott korszakot

– fogalmazott a beszélgető partner.

Van olyan kötete, amelyben a középkort idézi meg, a felvilágosodás, a romantika, illetve a századforduló világa is megelevenedik az egyes kötetekben. Szinte filmszerűen repíti végig az olvasót a regényen. Éppen ezért felmerül a filmadaptáció kérdése. Karády Anna elmondta: A füredi lány filmre történő adaptálása már megfogalmazódott.

Mint megjegyezte, már szinte minden témát feldolgoztak a regényekben. Így számára nem is a téma ismertetése a fontos, hanem az, hogy minél pontosabb emberábrázolással tűnhet ki. A számos történelmi regény mellett egy mesekönyvet is írt, erre kisfia inspirálta. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, marad a történelmi regényeknél.

Bán Mór ismert és elismert szerzővel közösen írták a Lillafüredi karácsony című regényt. Ez a mű 2025-ben elnyerte a Libri-díjat a legtöbb határon túli eladott példány kategóriában.

Mint kifejtette, ez rádöbbentette arra, hogy a magyar nyelvű irodalom határokon ível át.

Az író – olvasó találkozó dedikálással ért véget. Számos rajongó több kötettel állt sorban aláírásra várva. Ez is mutatja, hogy az Ipoly mentén is nagy a rajongó tábora.

Az ipolysági könyvtár igyekszik színes programokat kínálni egész évben. Március a könyv hónapja alkalmából számos foglalkozással készülnek az óvodás és iskolás gyermekeknek. Mára már hagyomány, hogy író – olvasó találkozásokat is szerveznek ebben a hónapban.

Pásztor Péter/Felvidék.ma