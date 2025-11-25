Uniós bíróság: a tagállamok kötelesek elismerni egy másik uniós országban azonos neműek által kötött házasságot

Az európai uniós tagállamok kötelesek az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása érdekében elismerni egy másik uniós országban azonos neműek által kötött házasságot – állapította meg a luxembourgi székhelyű uniós bíróság kedden.

Az ügy előzménye, hogy két, Németországban összeházasodott lengyel állampolgár kérelmezte házassági anyakönyvi kivonatuk lengyel nyilvántartásba való bejegyzését, de

házasságuk lengyelországi elismerését az illetékes hatóságok megtagadták az indokkal, hogy a lengyel jog nem engedélyezi az azonos nemű személyek házasságát.

Az uniós bíróság kedden kihirdetett ítéletében megállapította, hogy egy olyan házasság elismerésének a megtagadása, amelyet két uniós polgár jogszerűen kötött egy másik tagállamban, ellentétes az uniós joggal.

Ez a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog gyakorlásának korlátozását jelenti, ami sérti ezt a szabadságot, valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot – írták.

A tagállamok kötelesek az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása érdekében elismerni a másik tagállamban jogszerűen megszerzett családi állapotot – jelentették ki.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy

ez a kötelezettség nem jelenti azt, hogy a tagállamoknak be kell vezetniük az azonos neműek közötti házasságot a nemzeti jogukba.

A tagállamok továbbá mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek az ilyen házasságok elismerésének módjait illetően. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy egyetlen módot ír elő a más tagállamban kötött házasságok elismerésére, például a házassági anyakönyvi kivonatnak az anyakönyvi nyilvántartásba való bejegyzését, akkor ezt a módot az azonos nemű személyek közötti házasságok tekintetében is alkalmaznia kell – szögezte le ítéletében az uniós bíróság.

MTI/Felvidék.ma