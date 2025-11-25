Pásztor Csaba lett a Kárpát-medencei Családok Megmaradásáért Díj egyik kitüntetettje

Kecskeméten, 2025. november 21–23. között rendezték meg a XX., jubileumi Kárpát-medencei Asszonytalálkozót, amely immár hagyományosan összegyűjti a Kárpát-medence magyar női és családszervezeteit.

Az eseményt – melyről a keol.hu számolt be – négy meghatározó közösség – a budapesti Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, a kecskeméti Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, az erdélyi székelylengyelfalvi Kézenfogva Egyesület, valamint a vajdasági Moholi Családok Egyesülete – közösen szervezte.

A találkozó fővédnöke dr. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára volt.

A péntek esti ünnepélyes megnyitót és díjátadó gálát a kecskeméti Nagytemplomban tartották. Az eseményt 18 órakor dr. Finta József érseki helynök, a Kecskeméti Főplébánia plébánosa által celebrált ünnepi szentmise előzte meg. Köszöntőt Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnöke mondott, ezt követően dr. Koncz Zsófia nyitotta meg hivatalosan a rendezvényt, majd átadta a díjakat.

Átadott elismerések:

Kárpát-medencei Magyar Családok Megmaradásáért Díj (2024) – Pásztor Csaba , a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete alapító elnöke

Kárpát-medencei Magyar Családok Megmaradásáért Díj (2025) – Popovicsné Palojtay Márta, a kárpátaljai Család és Élet Egyesület vezetője

Magyar Családokért Díj – Dr. Rádi Katalin, a Korábban Érkeztem Alapítvány alapító elnöke

Arany Búzaszem Díj (határon túliak kategória) – De Negri Ibolya, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács elnöke

Arany Búzaszem Díj (anyaországi kategória) – Várfalvi Marianna védő- és szülésznő, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége elnöke

Pásztor Csabát Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója jelölte a Kárpát-medencei Magyar Családok Megmaradásáért Díjra. Elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, így a méltatást Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnöke olvasta fel, a díjat pedig dr. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár adta át.

Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének (MÁNCSE) alapítója és elnöke 1998 óta szolgálja önzetlenül a felvidéki magyar családokat és közösséget. Négygyermekes édesapa és nagycsaládos nagyapa, aki saját életében is középpontba helyezte a családot, a nemzetet, az anyanyelvet és a keresztény hitet.

Az általa alapított és Pereden működő MÁNCSE ma már több mint 60 családot fog össze.

Nemzeti ünnepek, nyári táborok, kulturális programok, tehetséggondozás és többgenerációs közösségi események révén erősíti a szülőföldön maradás hitét és a magyar identitást.

Pásztor Csaba számára a Kárpát-medence egységes kulturális és lelki tér; ennek jegyében alapító tagja és aktív szereplője a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ). Tevékenysége messze túlmutat a régión: 2014-ben Pereden ő kezdeményezte a Felvidék egyik első Esterházy János-emlékhelyének felállítását, 2017-ben pedig több országot érintő emlékzarándoklatot szervezett a mártír politikus tiszteletére.

Kitartó munkájával olyan közösségi otthont és értékrendet épített, amely egyszerre támasz és iránytű a felvidéki magyarság számára. Életműve méltóvá tette őt a Kárpát-medencei Magyar Családok Megmaradásáért Díjra.

