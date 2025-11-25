A szlovák államfő is csatlakozott az Állítsuk meg a nők elleni erőszakot kampányhoz

Peter Pellegrini államfő is csatlakozott az Állítsuk meg a nők elleni erőszakot országos kampányhoz, amelyet az ENSZ világméretű kezdeményezése indított el – tájékoztatta a TASR-t az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

A kampány keddtől, a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjától december 10-ig, az emberi jogok világnapjáig tart.

Fő szervezője a szlovákiai nemi és a családon belüli erőszak elleni koordinációs-módszertani központ (KMC). Ebből az alkalomból az államfő, a miniszterek és a szlovákiai nagykövetek az Orange the World világméretű kampányának transzparense előtt fényképezkedtek az elnöki palota kertjében. A kampányt évente megtartja a holland nagykövetség és a KMC.

A narancssárga szín a szebb jövő reményét szimbolizálja a lányok és a nők számára szerte a világban, éppen ezért

kedden este az együttérzés jeleként narancsszínű megvilágítást kap az elnöki palota.

A lányok és a nők elleni erőszak az egyik leggyakoribb emberi jogi jogsértés.

tasr/Felvidék.ma