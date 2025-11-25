Home Itt és Most A szlovák államfő is csatlakozott az Állítsuk meg a nők elleni erőszakot kampányhoz
Itt és Most

A szlovák államfő is csatlakozott az Állítsuk meg a nők elleni erőszakot kampányhoz

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Peter Pellegrini FB

Peter Pellegrini államfő is csatlakozott az Állítsuk meg a nők elleni erőszakot országos kampányhoz, amelyet az ENSZ világméretű kezdeményezése indított el – tájékoztatta a TASR-t az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

A kampány keddtől, a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjától december 10-ig, az emberi jogok világnapjáig tart.

Fő szervezője a szlovákiai nemi és a családon belüli erőszak elleni koordinációs-módszertani központ (KMC). Ebből az alkalomból az államfő, a miniszterek és a szlovákiai nagykövetek az Orange the World világméretű kampányának transzparense előtt fényképezkedtek az elnöki palota kertjében.  A kampányt évente megtartja a holland nagykövetség és a KMC.

A narancssárga szín a szebb jövő reményét szimbolizálja a lányok és a nők számára szerte a világban, éppen ezért

kedden este az együttérzés jeleként narancsszínű megvilágítást kap az elnöki palota.

A lányok és a nők elleni erőszak az egyik leggyakoribb emberi jogi jogsértés.

tasr/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nem minden baleset: új kurzussal készülnek a mentősök...

A kormányfő tartalékalapjából főleg kormánypárti településeket támogattak

A sorozatos vasúti balesetek miatt a közlekedési miniszter...

A lakosság több mint 90 százaléka egyetértene a...

Szélmalomharc 2.0

Gubík László: Drucker kénytelen meghajolni a szakma és...

A szlovák kormány támogatja az amerikai béketervet

Fico közölte, nem lát olyasmit, ami kompromittáló lenne...

„Egyedül nem tudok eredményt elérni”

Duray Miklós születésének 80. évfordulója meghatározta a SZAKC...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma