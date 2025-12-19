Szombattól újra műjégpálya üzemel Ipolyságon

Az idei adventi időszakban sem hiányozhat a műjégpálya az Ipoly menti város központjából. December 20-án, szombaton tíz órától vehetik birtokba a korcsolyázás szerelmesei az ipolysági Fő téren kialakított műjégpályát.

Az idei évben immár harmadik alkalommal építik meg a speciális elemekből álló pályát a város központjában lévő parkoló szegletében.

Mint a város hivatalos közösségi oldalán olvasható: a jégpálya január 4-ig látogatható, melyet a lakosság szabadidős korcsolyázásra használhat.

A jégpályát azok is használtba vehetik, akiknek nincs saját korcsolyájuk, hiszen szükség esetén 10 euró letétele ellenében kölcsönözhető megfelelő méretű korcsolya.

A műjégpálya az iskolai szünet napjaiban – beleértve a hétvégéket – 10 és 19 óra között tart nyitva. Ünnepnapokon, december 26-át kivéve, nem üzemel a létesítmény.

A műjégpálya igen népszerűvé vált Ipolyságon. Az előző években családok, baráti társaságok mellett iskolai közösségek is felkeresték a pályát.

Gyermekek, fiatalok és felnőttek egyaránt korcsolyát húztak a lábukra. A pálya hangulatos díszkivilágításával üde színfoltja az adventi időszaknak. A műjégpálya üzemeltetését az Ipolysági Városi Hivatal munkatársai, tisztviselői biztosítják.

A nyitás napján, december 20-án 14 órai kezdettel szervezik meg a Karácsonyi gyermekfutást az óvodások és alapiskolások részére. Az esemény helyszíne az ipolysági Fő tér. További részleteket a sporteseményről az Eseménynaptárunkban olvashatnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma