Az ünnepi várakozást varázsolja meghitté november 30-tól az Adventi Önök kérték. A műsorvezető, Tótfalusi Fanni négy vasárnapon várja naponta három időpontban a nézőket a Dunán.

Megható történetekkel, karácsonyi üzenetekkel, köszönetnyilvánításokkal, valamint az elmúlt évtizedek legszebb felvételeivel várja nézőit az Adventi Önök kérték. A november 30-án kezdődő adventi időszak vasárnapjain 10:35-től, 13 órától, valamint 15:35-től láthatják a Duna népszerű kívánságműsorának ünnepi különkiadásait.

Tótfalusi Fanni, a műsor háziasszonya, mindennapi hősök kívánságát teljesíti. Az adások a gyertyák szimbólumához illeszkedve a hit, remény, öröm és a szeretet üzenetét hordozzák.

A november 30-án, advent első vasárnapján látható adások a hit erejét állítják középpontba, több megható történeten keresztül.

A Malasits családhoz – hosszú meddőségi küzdelem után – végül nyílt örökbefogadással érkezett meg első gyermekük, és már a második családba fogadási kérelmüket is elindították. Egy másik szereplő, Tóth Nikoletta emberfeletti önzetlenséget tanúsított, amikor vérrokonság nélkül, pusztán szeretetből veséjét adományozta egy családi barátnak. A műsor bemutatja Kuti Pált is, aki Délvidékről indulva Ausztráliában lett a helyi magyar közösség lelkes és hűséges motorja. A riport végén Pali bácsi egy dalt küld feleségének, Kató néninek, megköszönve közös életük hűségét és a magyarságuk megőrzését.

A következő négy hétben vasárnaponként három időpontban várja a nézőket az Adventi Önök kérték, amely minden alkalommal újabb megható történetekkel és ünnepi kívánságokkal jelentkezik a hit után a remény, az öröm és végül a szeretet üzenetét hirdetve.

Adventi Önök kérték – november 30-tól vasárnaponként három alkalommal a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma