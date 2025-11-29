Home Ajánló Adventi Önök kérték
Ajánló

Adventi Önök kérték

Megható történetek, szívmelengető üzenetek november 30-tól vasárnaponként a Dunán

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Az ünnepi várakozást varázsolja meghitté november 30-tól az Adventi Önök kérték. A műsorvezető, Tótfalusi Fanni négy vasárnapon várja naponta három időpontban a nézőket a Dunán.

Megható történetekkel, karácsonyi üzenetekkel, köszönetnyilvánításokkal, valamint az elmúlt évtizedek legszebb felvételeivel várja nézőit az Adventi Önök kérték. A november 30-án kezdődő adventi időszak vasárnapjain 10:35-től, 13 órától, valamint 15:35-től láthatják a Duna népszerű kívánságműsorának ünnepi különkiadásait.

Tótfalusi Fanni, a műsor háziasszonya, mindennapi hősök kívánságát teljesíti. Az adások a gyertyák szimbólumához illeszkedve a hit, remény, öröm és a szeretet üzenetét hordozzák.

A november 30-án, advent első vasárnapján látható adások a hit erejét állítják középpontba, több megható történeten keresztül.

A Malasits családhoz – hosszú meddőségi küzdelem után – végül nyílt örökbefogadással érkezett meg első gyermekük, és már a második családba fogadási kérelmüket is elindították. Egy másik szereplő, Tóth Nikoletta emberfeletti önzetlenséget tanúsított, amikor vérrokonság nélkül, pusztán szeretetből veséjét adományozta egy családi barátnak. A műsor bemutatja Kuti Pált is, aki Délvidékről indulva Ausztráliában lett a helyi magyar közösség lelkes és hűséges motorja. A riport végén Pali bácsi egy dalt küld feleségének, Kató néninek, megköszönve közös életük hűségét és a magyarságuk megőrzését.

A következő négy hétben vasárnaponként három időpontban várja a nézőket az Adventi Önök kérték, amely minden alkalommal újabb megható történetekkel és ünnepi kívánságokkal jelentkezik a hit után a remény, az öröm és végül a szeretet üzenetét hirdetve.

 Adventi Önök kérték – november 30-tól vasárnaponként három alkalommal a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Ikonikus filmjeivel tiszteleg a közmédia Sára Sándor életműve...

A közmédia díjnyertes alkotói is összefogtak a rászorulókért

Prima Primissima 2025 – Élőben az M5 kulturális...

Sport- és eseménybeszámolók a Honti Lapok novemberi lapszámában

Koltay Gábor új filmje november 24-én az M5-ön

Játékelmélet és gazdaságpolitika az Osztrák-Magyar Monarchia éveiben

Jubileumok és események beszámolói a Kürtös novemberi számában

A Kabóca novemberi száma

Jónak lenni jó! – Érkeznek a felajánlások, összefog...

A Bagoly mondja új adása Várkolyi Dénesről szól

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma