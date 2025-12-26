Home Képriport Léva ünnepi fényei
Képriport

Léva ünnepi fényei

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az adventi időszakban Felvidék-szerte egyre több település kap ünnepi kivilágítást, ezekhez tartozik Léva is.

A történelem alaposan megtépázta a várost. Az egykori polgári város hangulatából oly kevés maradt fenn az esztelen szanálások, a kitelepítések és a beköltözések következtében. A belváros megmarad néhány házsora visszaidézi advent idején az egykori miliőt. A Hősök tere és a szomszédos utcák fénysorai igazi, már már polgárinak is mondható hangulatot kölcsönöz a városnak.

A bevásárlóközpont harsányabb fényeit ellensúlyozzák a  főtér decens fénydekorációi, az egykori Denk Szálló (mai Oroszlán Szálló) homlokzatának fényfüzérei. Nem hiányozhat a térről a karácsonyfa, a város adventi koszorúja és a faragott betlehem sem. Tegyünk egy merengő sétát a belvárosban.

A szerző felvételei december második felében készültek.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

