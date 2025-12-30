Több mint 9 millió eurót fordított iskolafejlesztésekre 2025-ben Nagyszombat megye

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat 2025-ben saját költségvetéséből és európai uniós forrásokból összesen több mint 9 millió eurót fektetett a középiskolák fejlesztésébe annak érdekében, hogy a diákok és a pedagógusok korszerű, biztonságos és motiváló környezetben tanulhassanak és dolgozhassanak. A támogatások az iskolaépületek, tornatermek, szaktantermek és tanműhelyek hasznos korszerűsítésére irányultak, a megye emellett az intézmények akadálymentesítésére és a pedagógusok különféle juttatásokkal történő támogatására is hangsúlyt fektetett.

„Idén is arra összpontosítottunk, hogy modern, biztonságos és kényelmes tereket hozzunk létre a diákok és a tanárok számára. Minden hasznos beruházás – a tornatermektől a szaktantermeken át az akadálymentesítésig – közvetlen hatással van az oktatás minőségére és az iskolai közérzetre. Örülünk, hogy ezek a projektek kézzelfogható javulást hoznak, és tanulásra, valamint mozgásra ösztönzik a diákokat” – nyilatkozta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Szenicén a megye befejezte a Vállalkozási, Kézműipari és Szolgáltatási Szakközépiskola új, modern tornatermének építését. A létesítmény kosárlabda-, röplabda- és teniszpályával, öltözőkkel, szociális helyiségekkel – köztük akadálymentesített mosdókkal –, zuhanyzókkal és eszköztárolóval rendelkezik. Az épület része egy fotovoltaikus erőmű is, amely csökkenti az energiaigényt. A beruházás összértéke elérte a 2,1 millió eurót, amelyből 930 ezer eurót a Sporttámogatási Alap biztosított.

„Örülök, hogy az új terek lehetőséget adnak a diákoknak a sportolásra és az aktív fejlődésre. Olyan környezetet hoztunk létre, amely támogatja az egészséges életmódot és a biztonságot”

– tette hozzá Viskupič.

Nagyszombatban korszerű sport- és szakképzési terek jöttek létre a Mezőgazdasági és Vidéki Szolgáltatások Szakközépiskolájában. A tornaterem teljes felújításon esett át, az állatorvosi egészségügy és higiénia szaktantermét pedig két boncasztallal szerelték fel. A beruházás összértéke 880 ezer euró volt, ami jelentősen növelte a gyakorlati oktatás komfortját.

A somorjai M. R. Štefánik Gimnáziumban és az alapiskolában több mint 883 ezer euró értékben újult meg a konyha, több tanterem, a műhely és a tornaterem, ami számottevően javította az oktatás, a sporttevékenységek és a mindennapi működés feltételeit.

Dunaszerdahelyen a megye átadta a Ladislav Dúbrava Gimnázium átriumának felújított tetőszerkezetét, amely esztétikai és funkcionális fedést biztosít, valamint javítja a belső tér klímáját. A beruházás értéke közel 440 ezer euró volt.

Nagyszombat megye folytatta az iskolák akadálymentesítését is, ezzel növelve a fogyatékossággal élő vagy mozgásukban korlátozott diákok hozzáférését az oktatáshoz. A felhívásba 19 nagyobb középiskola kapcsolódott be. Idén felújításon esett át a nagyszombati Egészségügyi Szakközépiskola kollégiuma is; a projekt egy átfogó fejlesztési terv része, amely egy modern egészségügyi kampusz kialakítását célozza.

A nagyszombati Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskolában több mint 120 ezer eurós beruházással modern fodrászszalon létesült. Az új helyiségek lehetővé teszik, hogy a diákok szakoktatók felügyelete mellett fejlesszék elméleti tudásukat és gyakorlati készségeiket, a szolgáltatások pedig a nyilvánosság számára is elérhetők lesznek.

„Nagyszombat megye a fiatalok jövőjébe fektet, és támogatja a szakképzést. Minden ilyen beruházás gyakorlati jelentőségű, és segíti a diákokat abban, hogy valódi munkatapasztalatot szerezzenek”

– hangsúlyozta Stanislav Pravda, a Nagyszombat Megyei Hivatal oktatási osztályának igazgatója.

A megye a diákok közéleti részvételét is ösztönzi az iskolai részvételi költségvetésen keresztül. A program negyedik évfolyamába mind a 44 megyei fenntartású középiskola bekapcsolódott, a megye pedig 44 ezer eurót különített el 53 diákprojekt megvalósítására, erősítve ezzel a felelősségvállalást, az együttműködést és az állampolgári aktivitást.

Emellett a megye olyan motiváló feltételeket teremt, hogy a pedagógusok a régióban maradjanak, és teljes mértékben kibontakoztathassák szakmai potenciáljukat. A tanárok havi legfeljebb 150 eurós lakhatási támogatásban részesülhetnek, az iskolán kívüli tevékenységeket óránként legfeljebb 9 euróval honorálják, a továbbképzéseket pedig szemeszterenként akár 350 euróval is támogatják.

BN/Felvidék.ma/TTSK