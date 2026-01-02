Home Itt és Most Šutaj Eštok: egyesítenünk kellene az embereket, nem pedig megosztani a társadalmat
Šutaj Eštok: egyesítenünk kellene az embereket, nem pedig megosztani a társadalmat

Matúš Šutaj Eštok (Fotó: TASR)

Andrej Danko, az SNS elnöke jobban tenné, ha a saját politikájára összpontosítana. Peter Pellegrini államfővel folytatott konfliktusa felesleges – jelentette ki Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter és a Hlas-SD elnöke egy újságírói kérdésre válaszolva.

„Ha a társadalmi feszültség enyhítését sürgetjük, és azt hangoztatjuk, hogy a szavazók azért is bíznak a kormánykoalícióban, mert a tagjai nem veszekednek egymással, akkor a szavazóink biztos nem azt várják tőlünk, hogy az államfővel perlekedjünk” – hangsúlyozta Šutaj Eštok.

Azt állítja, hogy ha vannak is fenntartásai az államfő némely döntésével szemben, azokat mindig meg tudják vitatni egymás közt.

„Egyesítenünk kellene az embereket, nem pedig megosztani a társadalmat, mint azt az SNS elnöke teszi fölösleges veszekedéseivel és konfliktusaival”

– állapította meg a Hlas vezetője.

Felhívta a figyelmet a társadalom megosztottságára, melyet főleg az elnökválasztás során érzékelt, amikor a lakosság „Korčok-táborra” és „Pellegrini-táborra” oszlott. Šutaj Eštok szerint a két tábor között nincs átjárás.

A pártelnök elmondása szerint a Hlas érzékeli, hogy szavazótábora csökkent.

A párt a jelenlegi koalíció szavazóinak bizalmát szeretné elnyerni.

A más pártokkal, például a Republika mozgalommal való egyesülést nem tartja járható útnak. Danko újévi nyilatkozatában kijelentette, hogy Peter Pellegrini államfő mint politikus, és mint ember is elveszítette a bizalmát.

Az SNS elnöke továbbá felszólította a nemzeti, a keresztény és a szociális erőket, hogy egyesüljenek a helyi és a megyei választások előtt. „Az önkormányzati választáson pedig össze kell fognia a Smernek, a Hlasnak, az SNS-nek, a Republikának és több más pártnak. Olyan jelöltlistákat kell összeállítanunk, amelyek szembeszállhatnak a liberális őrülettel” – tette hozzá Danko.

TASR/Felvidék.ma

