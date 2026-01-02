Home Itt és Most Január elsejétől majdnem 100 euróval emelkedett a minimálbér
Itt és Most

Január elsejétől majdnem 100 euróval emelkedett a minimálbér

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (pixabay)

Január 1-jétől 99 euróval emelkedett a minimálbér, elérte a 915 eurót. Ez az eddigi legnagyobb mértékű emelés – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

Az automatikus emelés alapján mindig az előző évi átlagbér 60%-a a minimálbér, ha a szociális partnerek nem állapodnak meg más összegben.

A minimálbérrel együtt emelkedik az éjszakai és a hétvégi bérpótlék.

„Becsléseink szerint 2026-ban 383 eurót tesznek ki az éjszakai és a hétvégi bérpótlékok, ebből 316 millió esik a vállalkozói szférára. A különbség 15,5 millió euró” – részletezte Tomáš.

Minimálbérért a tárca adatai szerint jelenleg 127 ezren dolgoznak, a minimálbér összes fajtáját figyelembe véve pedig körülbelül 180 ezren.

A miniszter megjegyezte, pozitívum, hogy az elmúlt években csökkent a minimálbérért foglalkoztatottak száma.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Növényvédő szereket tartalmazó ukrán gabonából készült termékek kerülhetnek...

Šutaj Eštok: egyesítenünk kellene az embereket, nem pedig...

Új segélyvonal működik Szlovákiában: itt a 116117-es számon...

Pellegrini: 2025 zűrzavaros volt idehaza és külföldön is

Hóátfúvások alakulhatnak ki Nyugat-Szlovákiában

2025-ben 113 törvényt fogadott el a parlament

A rendőrség a pirotechnikai eszközök használatának szigorú szabályozására...

Változatlan marad a pedagógusok regionális fizetéskiegészítésének rendszere

Vádemelést javasolt a nyomozó a szepesófalui késelés ügyében

Meg kell tanítanunk a diákoknak, hogyan használják helyesen...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma