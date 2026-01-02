Január elsejétől majdnem 100 euróval emelkedett a minimálbér

Január 1-jétől 99 euróval emelkedett a minimálbér, elérte a 915 eurót. Ez az eddigi legnagyobb mértékű emelés – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

Az automatikus emelés alapján mindig az előző évi átlagbér 60%-a a minimálbér, ha a szociális partnerek nem állapodnak meg más összegben.

A minimálbérrel együtt emelkedik az éjszakai és a hétvégi bérpótlék.

„Becsléseink szerint 2026-ban 383 eurót tesznek ki az éjszakai és a hétvégi bérpótlékok, ebből 316 millió esik a vállalkozói szférára. A különbség 15,5 millió euró” – részletezte Tomáš.

Minimálbérért a tárca adatai szerint jelenleg 127 ezren dolgoznak, a minimálbér összes fajtáját figyelembe véve pedig körülbelül 180 ezren.

A miniszter megjegyezte, pozitívum, hogy az elmúlt években csökkent a minimálbérért foglalkoztatottak száma.

TASR/Felvidék.ma