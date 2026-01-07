Home Kitekintő „Mi, magyarok közelebb vagyunk egymáshoz, mint bármikor az elmúlt évszázadban”
„Mi, magyarok közelebb vagyunk egymáshoz, mint bármikor az elmúlt évszázadban"

Nemzeti összetartozásunk reménységet és jövőt is jelent a magyarság számára. Reménységet arra, hogy ha ma összefogunk, akkor képesek vagyunk megóvni családjainkat és szülőföldünket – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerdán a székelyföldi Madéfalván.

Nacsa Lőrinc a helyiek, székelyföldiek, csángók, erdélyi és magyarországi magyarok körében emlékezett a Siculicidium emlékműnél a madéfalvi veszedelemre a véres történelmi esemény 262. évfordulóján.

„Mi, magyarok közelebb vagyunk egymáshoz, szorosabb szövetségben, mint bármikor az elmúlt évszázadban” – mutatott rá.

Kifejtette,

az összefogás képessé teszi a magyarokat, hogy vérontás nélkül kiálljanak érdekeikért, megőrizzék az őseiktől kapott értékrendet, éltetni tudják hagyományaikat és továbbadni azokat a következő nemzedékeknek.

Tánczos Barna, a román kormány miniszterelnök-helyettese beszédében a székelyek bátorságát, kitartását hangsúlyozta. „Mi, székelyek sohasem mások ellen, de magunkért álltunk ki” – húzta alá.

