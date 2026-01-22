A Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny eredményhirdetése a Selye János Gimnáziumban

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János Gimnázium aulájában 2025. november 21-én. A Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyt a gimnázium tanárai hívták életre. Ebben az iskolaévben 10 középiskola 81 diákja kapcsolódott be a versenybe.

Cornides István 1920. december 7-én a felvidéki Komjáton született. Tehetségét a komáromi bencés gimnáziumban csiszolta. Saját erejéből a tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává lett. A jeles matematikus-fizikus 1968-tól nagy áldozatvállalással segítette a fizika és kémia oktatását a volt Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, ahol 1990-től vendégprofesszorként tanított, és a Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziummal is rendszeres kapcsolatban állt. Ezért külön öröm számunkra, hogy az eredményhirdetést megtisztelte jelenlétével Barkó Gábor Ágoston bencés atya, a Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója is.

2001-ben a komáromi Selye János Gimnáziumban a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenynek nevezték el, amelyen évente több tucat felvidéki és magyarországi középiskolás négy kategóriában vesz részt.

A szellemi bajnokság díjkiosztó ünnepségére idén is a magyar kultúra napján, január 22-én került sor Andruskó Imre igazgató vezetésével.

Az 1. helyezettek a 2025. október 13-án elhunyt dr. Cornides Istvánné szül. Lendvai Magdolna által felajánlott, a 2. és 3. helyezettek A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjai és Tanárai Baráti Körének ajándékát kapták. A díjakat Langschadl István mérnök, az öregdiákok baráti körének elnöke, dr. Kalácska József, az öregdiákok baráti körének alelnöke, az adományozó korábbi megbízása alapján, és Fehér Erzsébet, az öregdiákok baráti körének elnökségi tagja, a Selye János Gimnázium nevében pedig Andruskó Imre igazgató adták át. A résztvevők díjazását a marcelházai McLLOYD´S Kft. is támogatta.

1. évfolyam

1. Vígh Attila – Selye János Gimnázium, Komárom

2. Varga Dominik – Selye János Gimnázium, Komárom

3. Gyúri Benedek – Szent István Gimnázium, Budapest

2. évfolyam

1. Majer Veronika – Selye János Gimnázium, Komárom

2. Szighardt Anna – Selye János Gimnázium, Komárom

3. Saleh Alex Kirolus – Selye János Gimnázium, Komárom

3. évfolyam

1. Szabó András – Selye János Gimnázium, Komárom

2. Sofró Dániel – Szent István Gimnázium, Budapest

3. Békési Bence – Szent István Gimnázium, Budapest

4. évfolyam

1. Horváth Ábel Nándor – Szent István Gimnázium, Budapest

2. Muraközi Péter – Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr

3. Ďurčovič Ádám – Selye János Gimnázium, Komárom

Mindenkinek szívből gratulálunk! 2026. február 9-én várjuk a felvidéki résztvevőket a Selye János Gimnázium által szervezett 50. Felvidéki Magyar Matematikaversenyre. 2026 novemberében pedig ismét várjuk a felvidéki és magyarországi középiskolák diákjait a Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny következő fordulójára.

-sjg-