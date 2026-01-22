Nőtt a munkanélküliség, csúcson a külföldi munkavállalók száma

Decemberben nőtt a munkanélküliség Szlovákiában, emellett 143 ezer külföldi munkavállaló volt az országban, ami rekordnak számít – kommentálta a munkaügyi központ friss adatait Marek Gábriš, a ČSOB vezető közgazdásza.

A munkaügyi hivatalok 148 ezer olyan munkanélkülit tartottak nyilván, akik azonnal munkába állhatnának – ez két és fél éves rekord. Az összes munkanélküli száma megközelítette a 173 ezret. „Az összes járásban nőtt a munkanélküliség” – mondta Gábriš.

A betöltetlen munkahelyek száma viszont a központ szerint meglehetősen magas, decemberben 117 ezer volt, túlnyomó részt az ország nyugati részén. „A jelenség oka, hogy egyre nagyobb az eltérés a munkaadók elvárásai és a munkapiaci kínálat között” – tette hozzá Gábriš.

Erősödött a munkaerő-migráció, főleg az ázsiai országokból, például Indiából, Üzbegisztánból, Kirgizisztánból, Nepálból, Vietnámból és a Fülöp-szigetekről, de a külföldi munkavállalók többsége továbbra is ukrán.

A legjobb és a legrosszabb helyzetben levő régiók között több mint 7 százalékpontos az eltérés. Nyugat-Szlovákiában 3% alatti a munkanélküliség, Közép-Szlovákia déli részén és Kelet-Szlovákiában 10% feletti. Gábriš szerint a fő problémák közé tartozik a tartósan munkanélküliek aránya, és a fiatalok körében mutatkozó munkanélküliség is.

TASR/Felvidék.ma