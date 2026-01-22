Home Itt és Most Nőtt a munkanélküliség, csúcson a külföldi munkavállalók száma
Itt és Most

Nőtt a munkanélküliség, csúcson a külföldi munkavállalók száma

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

Decemberben nőtt a munkanélküliség Szlovákiában, emellett 143 ezer külföldi munkavállaló volt az országban, ami rekordnak számít – kommentálta a munkaügyi központ friss adatait Marek Gábriš, a ČSOB vezető közgazdásza.

A munkaügyi hivatalok 148 ezer olyan munkanélkülit tartottak nyilván, akik azonnal munkába állhatnának – ez két és fél éves rekord. Az összes munkanélküli száma megközelítette a 173 ezret. „Az összes járásban nőtt a munkanélküliség” – mondta Gábriš.

A betöltetlen munkahelyek száma viszont a központ szerint meglehetősen magas, decemberben 117 ezer volt, túlnyomó részt az ország nyugati részén. „A jelenség oka, hogy egyre nagyobb az eltérés a munkaadók elvárásai és a munkapiaci kínálat között” – tette hozzá Gábriš.

Erősödött a munkaerő-migráció, főleg az ázsiai országokból, például Indiából, Üzbegisztánból, Kirgizisztánból, Nepálból, Vietnámból és a Fülöp-szigetekről, de a külföldi munkavállalók többsége továbbra is ukrán.

A legjobb és a legrosszabb helyzetben levő régiók között több mint 7 százalékpontos az eltérés. Nyugat-Szlovákiában 3% alatti a munkanélküliség, Közép-Szlovákia déli részén és Kelet-Szlovákiában 10% feletti. Gábriš szerint a fő problémák közé tartozik a tartósan munkanélküliek aránya, és a fiatalok körében mutatkozó munkanélküliség is.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

„Nem bólogató testület vagyunk” – a kisebbségek nemet...

Krasznahorkán tartottak ellenőrzést a kulturális bizottság tagjai

Kisebbségi összefogás a Lex-Beneš ellen: határozatot fogadott el...

Több szlovák miniszter is beismerte, hogy fokozódik a...

Óvatos optimizmussal tekintenek vissza 2025-re a szlovákiai márkagyártók...

Fico levelet készül küldeni von der Leyennek

A hejcei légi katasztrófa áldozataira emlékezett Pellegrini

Tüntetést szerveznek a kollektív bűnösség ellen Pozsonyban, január...

Idén több mint 14 millió euró támogatást kapnak...

A Magyar Kultúra Lovagjává avatták Karaffa Attilát

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma