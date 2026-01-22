Home Kitekintő Nem lépnek életbe a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok
Kitekintő

Nem lépnek életbe a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Nem lépnek életbe február elsejétől a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok nyolc európai országgal szemben – jelentette ki szerda este Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórum helyszínén Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott egyeztetését követően Truth Social közösségi oldalán.

„Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott nagyon eredményes megbeszélésem alapján kialakítottuk a Grönlandra, sőt valójában az egész északi-sarkvidéki régióra vonatkozó jövőbeli megállapodás kereteit. Ez a megoldás, ha megvalósul, nagyszerű lesz az Amerikai Egyesült Államok és az összes NATO-tagállam számára. Ezen megállapodás értelmében nem fogom bevezetni a február elsejére kilátásba helyezett vámokat. További megbeszélések folynak a Grönlandot érintő Aranykupola ügyében. A tárgyalások előrehaladtával további információk is kiderülnek majd. J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és szükség szerint mások is felelősek lesznek a tárgyalásokért – ők közvetlenül nekem fognak jelenteni” – írta Trump.

Donald Trump a hétvégén jelentette be, hogy Dániával, Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával szemben február 1-jétől 10 százalékos általános importvámot vezet be.

Ezt akkor azzal indokolta, hogy Dánia nem hajlandó átadni az Egyesült Államoknak Grönlandot, a másik hét ország pedig a sziget hovatartozásáról folyó vitában a dán kormány mögött sorakozott fel.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Vatikán is meghívást kapott a Béketanácsba

Közvetlen tárgyalásokat akar Grönlandról Donald Trump

Az EU–Mercosur-megállapodás jogszerűségét vizsgáltatja az Európai Parlament

A magyar kormány elvi alapon utasítja el a...

Az Európai Unió békeprojektként született, nem halhat meg...

Hankó Balázs: nem létezünk a magyar kultúra nélkül

„A migrációs paktum nem a nemzetállami törekvésekről szól,...

Szijjártó Péter: elfogadhatatlan, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozva földet...

Az EP támogatja a 90 milliárd eurós hiteltámogatás...

„Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, a Mercosur-megállapodást sohasem...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma