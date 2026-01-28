Fico cáfolja a Politico állításait a Trumppal tartott találkozójáról

Robert Fico kormányfő szerdán visszautasította a Politico című lap állításait, melyek szerint az Európai Tanács múlt heti ülésén Donald Trump „mentális állapotával” kapcsolatos aggodalmairól beszélt több uniós vezetőnek. Az amerikai elnökkel nem sokkal ezt megelőzően találkozott Floridán. A Politico összesen öt, neve elhallgatását kérő európai diplomata állításaira hivatkozott, Fico hazugságnak nevezte a lap állításait – tájékoztatott a TASR.

Két diplomata szerint Fico a „veszélyes” jelzőt használta, amikor arról beszélt, mi volt a benyomása Trumpról a január 18-i Palm Beach-i találkozón. A szlovák kormányfő tájékoztatása szerint Ukrajnáról, az EU-ról és a kétoldalú kapcsolatokról beszéltek.

A január 22-i EU-csúcsot Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetőzései miatt hívták össze. A diplomáciai források szerint

Fico a Trumppal kapcsolatos állítólagos kijelentéseit néhány uniós vezetővel folytatott informális beszélgetése során tette, nem a tárgyalóasztalnál.

A kormányhivatal közleménye szerint a kormányfő határozottan visszautasítja a lap állításait.

„Senki nem hallott semmit, nem látott semmit, nincsenek fültanúk, de a Politicót semmi nem tartja vissza attól, hogy hazugságokat írjon” – jelentette ki Fico. Az öt forrásból négyen más-más uniós állam kormányának tagjai, az ötödik egy uniós vezető. Mindannyian azt mondták, nem tudják pontosan, mit mondott Trump Ficónak, de a szlovák kormányfő „traumatizált” volt a találkozójuk után. Az egyik diplomata szerint Fico azt mondta, Trump nem volt beszámítható állapotban.

„Nem szólaltam fel a nem hivatalos brüsszeli csúcson, ahogy egyik V4-es kormányfő sem. Előtte nyíltan bíráltam a csúcs összehívását és előkészítését. Egyetlen kormányfővel vagy államfővel sem beszéltem a csúcstalálkozón az amerikai utamról”

– tette hozzá Fico azzal, „ha el akarom mondani a véleményem, ahhoz nincs szükségem szócsőre”.

A Politico a cikkben azt is írta, többszöri kérésére sem reagáltak Fico szóvivői, hiába kért tőlük állásfoglalást. Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes szóvivője viszont azt mondta: „Névtelenül nyilatkozó európai diplomaták teljesen megalapozatlan kijelentéseiről van szó, akik fontosnak akarnak látszani. A Mar-a-Lagoban tartott találkozó pozitív és produktív volt”.

A Politico idézte a Trump-kormányzat egyik magas rangú képviselőjét is, aki jelent volt Fico és Trump találkozóján. Szintén névtelenséget kért, és azt mondta, nem történt semmilyen kellemetlenség vagy éles eszmecsere,

a találkozó normális légkörben zajlott és a Fehér Ház fotósa is megörökítette.

Fico korábbi nyilatkozataiban a tisztelet és a bizalom jelének nevezte, hogy Trump Floridában fogadta, és kötetlen megbeszélést folytattak. A Politico az EU egyik vezetőjére hivatkozva azt is írta, függetlenül Fico aggályaitól egyre több helyen, egyre gyakrabban kerül szóba a 79 éves amerikai elnök egészségi állapota. Trump többször határozottan leszögezte, nem szenved semmilyen betegségben, ami befolyásolná a kognitív képességeit. A héten jelentette ki a New York Magazine-nak, hogy nem szenved Alzheimer-kórban.

