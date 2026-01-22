Az osztrák–magyar Léva hangulatát idéző kiállítás képeken

A békebeli monarchia hangulatát tükrözi a Lévai Regionális Művelődési Központ idei első tárlata. A magyar gyökerekkel is rendelkező Roderik Smarž magángyűjteményéből válogatott tárgyakból álló tárlattal emlékeznek meg Léva első írásos említésének 870. évfordulójáról.

A kétnyelvű (magyar és szlovák) kiállítás a polgári Léva miliőjét hozza el a látogatóknak. A művelődési központ kiállítóterében öt egységben vázolják fel a monarchiabeli életet. Az egyik sarokban a közigazgatás elevenedik meg az akkor még kétszintes városházával, a magyar királyi címerrel és a himnusszal. Az egykori Kossuth tér (mai Hősök tere) nem csupán a város központja volt, a kereskedők és céhek üzletei is itt összpontosultak. Ezt mutatja be a tárlat következő része számos régi plakáttal, használati eszközzel egyetemben.

A bemutatott időszakban a város legfontosabb közösségi tere az Oroszlán Szálló (Denk Szálló) volt. Így a kiállítás anyagából sem hiányozhat a szépen megterített asztal a magyar nyelvű menükártyával. A negyedik rész a történelmi egyházakat mutatja be. Megelevenedik itt a Szent Mihály arkangyal-plébániatemplom egykori berendezése, fotográfiákon látható az evangélikus templom, a zsinagóga és a református templom is.

A tárlat utolsó szeglete a polgári és a nagyúri életteret vázolja fel a míves porcelánokkal és bútordarabokkal.

Az értékes tárgyakkal, fotográfiákkal és dokumentumokkal kiegészített kiállítás február 13-ig tekinthető meg a Lévai Regionális Művelődési Központ kiállítótermében. Január 24-én, szombaton és február 7-én, szombaton magyarázattal kísért tárlatvezetést tart a gyűjtemény tulajdonosa.

A kiállításról és Roderik Smarž magángyűjteményéről hamarosan egy további cikkünkben olvashatnak bővebben.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma