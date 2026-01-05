Ipolyságon létrejött a Bartók Béla Művelődési Központ

Január elsejei hatállyal bő két évtized után újra megalakult a városi művelődési központ Ipolyságon. A Bartók Béla Művelődési Központ több, a városban működő intézményt fog össze. A központ székhelye még épül, várhatóan az ősz folyamán adják át. A hiánypótló központ kétnyelvű, magyar és szlovák honlapja már működik, ahogy a hivatalos közösségi oldala is.

Mint a közösségi oldalon olvasható: „Ipolyság új kulturális tere megszületett, megalakult a Bartók Béla Kulturális Központ.

Egy új közösségi tér született, ahol a hagyomány és a kortárs kultúra találkozik. Kiállításokkal, előadásokkal és közösségi programokkal vár mindenkit, aki hisz a kultúra összekötő erejében.”

Hosszú évtizedes működés után 2003 decemberében szűnt meg a városi kulturális központ. A jelenlegi városvezetés szerette volna visszaállítani az intézményt.

Amint a honlapon is megfogalmazzák: a Bartók Béla Kulturális Központ Ipolyság egyik legjelentősebb kulturális fejlesztési projektje, amely a város kulturális infrastruktúráját és közösségi életét hivatott új szintekre emelni. A központ kialakításának gondolata 2022 nyarán fogalmazódott meg, az építkezés pedig 2025-ben kezdődött el, amikor januárban letették a központ alapkövét.

A projekt az Európai Unió és a Magyarország–Szlovákia Interreg program támogatásával valósul meg, összegszerűen mintegy 3,6 millió eurós beruházással, amelyből Ipolyság városa több mint 2,8 millió eurót kapott a kulturális központ kialakítására.

A projekt részeként épül fel az új központ a II. Rákóczi Ferenc utcában található egykori rendelőintézet területén. A városi tulajdonban lévő épületet alapos átalakításával jön létre a kulturális központ.

Mint Zachar Pál, Ipolyság polgármestere a 2024. áprilisi sajtótájékoztatón kifejtette, „a többfunkciós épületben több intézmény és szervezet talál majd otthonra. A központ művelődési intézményként koordinálja majd a város és a tágabb régió kulturális életét”.

Az új központ alapkövét ünnepélyes keretek között alig egy éve, 2025 január 16-án helyezték el. Ekkor kezdődtek el a munkálatok. Mint akkor elhangzott, a beruházás nem csupán Ipolyság számára jelenős, hanem az Ipoly menti térségnek is történelmi pillanat.

A munkálatok a mai napig zajlanak. A múlt évben több ízben szerveztek bejárást az építkezésen. A tavaly árpilisi sajtóbejárásról ITT írtunk , a szeptemberi bejárást ITT összegeztük.

A Bartók Béla Kulturális Központhoz tartozik a Honti Lapok szerkesztősége, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria, az Ipolysági Városi Könyvtár, valamint a turisztikai és információs iroda.

A felsorolt intézmények zöme marad a jelenlegi helyén, azonban a központ épületében kap helyet az Ipolysági Művészeti Alapiskola minden tanszaka. A művészeti alapiskola évtizedekig a város különböző pontjain folytatta tevékenységét, szeptembertől egy helyen működik majd.

Idén ősszel a képviselő-testület megszavazta a városi művelődési központ létrehozását. Erről ITT írtunk bővebben. Kiírták a pályázatot a központ igazgatói posztjára. Január elsejei hatállyal Csákvári Szilvia vezeti a Bartók Béla Kulturális Központot.

Mivel a központ épülete felújítás alatt áll, így átmenetileg a városháza ad helyet a központ adminisztratív részének.

Mint a honlapon írják,

a központ célja nem csupán egy épület létrehozása, hanem intézményként Ipolyság kulturális központjának újjáélesztése is, amely összehangolja a város kulturális intézményeit és tevékenységeit, valamint teret biztosít a helyi közösség, művészeti alapiskola, társulatok és egyesületek számára.

Az intézmény nyitott mindenki számára: a helyi közösségektől a látogatókig, a diákoktól a művészekig. Küldetése, hogy összekapcsolja a hagyományt a modern kulturális élet lehetőségeivel, gazdagítva ezzel Ipolyság és a régió kulturális palettáját, és erősítve a város identitását a régióban.

Hamarosan bővebben is foglalkozunk a frissen megalakult művelődési központtal.

A Bartók Béla Kulturális Központ honlapja ITT érhető el, a közösségi oldala pedig ITT.

Pásztor Péter/Felvidék.ma