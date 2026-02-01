Home Művelő Idén is meghirdette könyvkihívását az Ipolysági Városi Könyvtár
Mint arról már beszámoltunk, az Ipolysági Városi Könyvtár kortól függetlenül több síkon tevékenykedik az olvasás népszerűsítésén. A napokban értékelték ki a legaktívabb fiatal olvasókat. Emellett a felnőtt olvasók között kihirdették az idei könyvkihívást. 

Mint Pleva Beáta, az Ipolysági Városi Könyvtár vezetője megkeresésünkre kifejtette:

2024 óta hirdetik meg a könyvkihívást a felnőtt olvasók számára. Minden év elején teszik közzé az aktuális feladatsort, amit a kihívásra jelentkező olvasóknak abszolválhatnak az év folyamán.

Ez a kihívás szintúgy része az olvasás és a könyvtárlátogatás népszerűsítésének. Az előző évi kihívásra is jó páran jelentkeztek. A fiatal aktív olvasók január 26-ai kiértékelése során sorsolták ki a felnőtt könyvkihívásra jelentkezők közül azt a szerencsés olvasót, aki könyvjutalomban részesült.

A 2026-os könyvkihívás feladatai a következők. A kihívásra jelentkező olvasó olvasson el: egy olyan könyvet, amelynek címében keresztnév szerepel; egy könyvet, amely igaz történeten alapul; egy szakkönyvet olyan témáról, amely az olvasót érdekli;  egy díjban részesült könyvet; egy könyvet, amely régebb óta megvan, de még nem olvasta el; egy ifjúsági regényt; egy 2026-ban megjelent könyvet; egy több mint négyszáz oldalas könyvet; egy könyvet, melyet a klasszikusok között említenek. Bónusz feladat egy novelláskötet elolvasása.

A kihívásban minden olyan olvasó részt vehet, aki az ipolysági intézménybe szóló érvényes olvasói igazolvánnyal rendelkezik. Egy könyv legfeljebb két kategóriában tüntethető fel.

Mint a kihívás szervezői megfogalmazták:

„Kedves Olvasóink, rajta hát, olvasásra fel! Látogassanak el a könyvtárunkba, kölcsönözzenek egy jó könyvet, amelyet a kihíváshoz is felhasználhatnak.”

Az ipolysági könyvtárban az elmúlt időszakban több jelentősebb fejlesztés történt. A tavaly év elején régi-új helyére költözött intézmény átállt a 21. században már nélkülözhetetlen online kölcsönzési rendszerre. Hivatalos honlapot üzemeltetnek, megújult a közösségi oldaluk is. Ugyanakkor számos eseménnyel, foglalkozásokkal, rendezvényekkel igyekszenek megszólítani az érdeklődőket kortól függetlenül.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

