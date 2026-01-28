Testvértelepülések találkozója a sport jegyében

Napjainkban sok település tart kapcsolatot más falvakkal, mivel vannak közös érdeklődési pontok, illetve adottságok, melyek mindkét fél célkitűzéseit erősíthetik. A testvértelepülés kiválasztása sokszor a véletlenen múlik, van, amikor a település névének hasonló hangzása, vagy egy építmény, például jurta vezet oda, hogy a községek vezetői együttműködésben egyezzenek meg. Ez utóbbi áll fenn Alsószeli és Řícmanice esetében is. A kapcsolat már több mint tízéves.

Az INTERREG Szlovákia–Csehország Kisalapú pályázatnak köszönhetően a sport, a kultúra és a természet jegyében szerveznek közös programokat. Legutóbb sportnapokra került sor Řícmanicében, ahol a résztvevő falvak jégkorongmérkőzésen vettek részt.

Két korosztály, a serdülők és a felnőttek számára a helyi multifunkciós jégpályán zajlott a rendezvény első része.

Az amatőr sportolók és sportkedvelők a délelőtti órákban érkeztek meg a dél-morvaországi településre.

A Kovács Lajos polgármester vezette alsószeli küldöttséget Simona Malá polgármester fogadta. A kedves találkozásnak mindkét fél nagyon örült, hiszen már több éve együttműködnek a pályázatok megvalósításában.

Ez a sportnap is ennek a pályázatnak a része. Délelőtt megnézték a jégpályán a környékbeli falvak hokitornáját, körbesétáltak a mintegy 830 fős faluban, majd a művelődési házban előkészültek a délutáni programra. Ebéd után sétára indultak a dombtetőn levő lovas tanyára. A kaptatón felballagva gyönyörű kép tárult a látogatók elé. Körös-körül a Morva-karszt déli dombjai fehér lepelbe burkolódzva szinte elvarázsolták a látogatót.

A lovasiskola vezetője bemutatta az istállót, a kifutókat, elmagyarázta a talaj karbantartásának gondjait, de ami legjobban lekötötte a figyelmet, az a jurtában működő óvoda volt.

Az alsószeliek és az itteni régióban élők számára a jurta közismert fogalom, hiszen a Jurta Napok alkalmával nemcsak látni lehet ezeket Alsószeliben, de be is lehet menni, kipróbálni, előadást hallgatni.

Tehát Řícmanicében az egyik domb tetején jurta állt a maga teljes szépségében. A látogatók kíváncsian néztek körül a különleges óvodában. A kis asztalkák, székek, polcok, matracok, a játékok mind arról tanúskodtak, hogy itt valóban naponta gyermekek élnek és játszanak, ismerkednek a világgal. A szomszédos ligetben mászókák, hinták, csúszdák, játékok várták a kicsiket. Az étkezde egy kőházban kapott helyet. Valóban irigylésre méltó környezetben tölthetik napjaikat a kicsik.

A baráti találkozó fénypontja a jégkorongmérkőzés volt, mely a helybeliek győzelmével végződött. Az esti kultúrműsor a művelődési házban zajlott. A két polgármester köszöntői után

az alsószeli és felsőszeli kultúrszervezetek tagjai összefogásaként nagyszerű műsor kerekedett.

A Szeli Férfikar betyárdalokat és katonadalokat énekelt, a Széchenyi István Alapiskola citerazenekara mezőségi dalokkal szórakoztatta a közönséget. A 8. évfolyam lányai népdalokat adtak elő, Hlaváč Eszter gömöri csokorral mutatkozott be. Befejezésül a lányok modern táncot lejtettek a színpadon, mellyel szintén nagy sikert arattak. Végül a helyiek népzenei együttese muzsikált, s szórakoztatta a közönséget.

A teremben vidáman szólt a zene, az ének, sok közös dal is elhangzott. A férfiak még a katonáskodásuk ideje alatt megtanult cseh dalokra is emlékeztek, s örömmel dúdolták a zenészekkel közösen.

A találkozó a barátság, az együttműködés jegyében zajlott, s elmondható, hogy valamennyi résztvevő élményekben gazdagodva tért haza.

A távolság és a nyelvi különbözőségek ellenére tisztelettel és elismeréssel szóltak a két falu kapcsolatáról, s mivel már voltak közös emlékeik, nem volt nehéz megtalálni a közös hangot.

Kovács Lajos polgármestertől megtudtuk, hogy májusban folytatódik a közös munka Řícmanicén egy természetjárással és floorballal összekötött rendezvénnyel. Ez a program főleg az alapiskolásokat szólítja majd meg. Nyáron pedig Alsószeliben a Kemencés Napokon találkozik a két település lakossága.

Mészáros Magdolna/Felvidék.ma