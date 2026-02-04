A Hlas soraiban érzékelik, hogy kisebb a támogatottságunk, mint Pellegrini vezetése alatt

Érzékeljük a Hlas-SD-ben, hogy Peter Pellegrini vezetésével jóval magasabb volt a támogatottságunk – jelentette ki szerdán Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter azokra a sajtóértesülésekre reagálva, hogy a párt leválthatja jelenlegi elnökét, Matúš Šutaj Eštokot.

Hozzátette, többféle találgatás jelent meg, azt is érti, hogy miért, de a pártelnök leváltására vonatkozó tervet nem erősítette meg. „Érezzük, hogy jóval magasabb volt a támogatottságunk a jelenlegi államfő vezetése idején. Mi vagyunk ennek a kormánynak az igáslovai. Én is, a párttársaim is sokat tettek az emberekért” – jelentette ki.

Arról nem akart találgatásokba bocsátkozni, hogy más pártelnökkel magasabb lenne-e a támogatottságuk.

„A Hlas felkészült párt, az emberekért dolgozunk, de ezt tudni kell eladni is. Találgatásokra és viszálykeltésre semmi szükség” – jegyezte meg.

TASR/Felvidék.ma