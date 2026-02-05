Home Kitekintő Kína továbbra is kész az együttműködés erősítésére az Egyesült Államokkal
Kína továbbra is kész az együttműködés erősítésére az Egyesült Államokkal

Fotó: AFP

Hszi Csin-ping kínai elnök nagyon fontosnak nevezte a kétoldalú kapcsolatokat Donald Trump amerikai elnökkel szerdán telefonon folytatott beszélgetésükben, és kijelentette, hogy e kapcsolat stabilitása és a kézzelfogható eredmények megsokszorozása érdekében továbbra is kész az együttműködés erősítésére.

A Hszinhua hírügynökség jelentése szerint Hszi hangsúlyozta, hogy a feleknek korábbi megállapodásaiknak megfelelően erősíteniük kell a párbeszédet, megfelelően kezelni a nézetkülönbségeket, és bővíteni a gyakorlati együttműködést.

Emlékeztetett arra, hogy

a párbeszéd a korábbi évek után tavaly is folyamatos volt, és dél-koreai találkozójuk segített helyes irányban tartani a kétoldalú kapcsolatokat, amit a két ország közvéleménye és a nemzetközi közösség is kedvezően fogadott.

A kínai elnök kijelentette, hogy Peking tartja magát ígéreteihez, és következetesen végrehajtja vállalásait. Hozzátette, hogy ha a felek az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és a viszonosság elvét követve viszonyulnak egymáshoz, akkor megoldást találhatnak minden kényes problémára.

A tajvani kérdés a legsúlyosabb probléma a kínai–amerikai kapcsolatokban, miután Kína elidegeníthetetlen részének tekinti a szigetet, határozottan védi szuverenitását és területi integritását, és nem enged az elszakadást célzó törekvéseknek

– mondta Hszi a Hszinhua szerint. Felszólította az Egyesült Államokat, hogy körültekintően járjon el Tajvan ügyében, különösen a fegyvereladások területén.

