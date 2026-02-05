Elhunyt Zeltner Ernő, Márai leghitelesebb fordítója

Január 26-án a Tirolban élt Zeltner Ernő végleg elaludt. Február 3-án szűk családi körben temették.

1935. május 25-én született Brennbergbányán, német anyanyelvű bányászcsaládban. Édesapja elmondása alapján családjában mindig is minden férfi bányász volt, így ő is annak készült. De miután egy baleset következtében az egyik szemére megvakult, a bányászat számára elérhetetlenné vált.

Német nyelvű tanítóképzőbe járt, de édesanyja halála miatt 1929-ben abba kellett hagynia. Majd Brennbergbányán a „Konsumban“ dolgozott. Édesapja citerázott a Ramberger együttesben, verseket és német nyelvű elbeszéléseket írt, brennbergi dialektusban. Ezeket 2002-ben kiadták.

Zeltner Ernő a soproni evangélikus gimnáziumban érettségizett. Az ELTE német–magyar szakos hallgatója lett. Már ekkor is rengeteget fordított mindkét nyelvre. 1956 októberében és november elején sokat segített a nemzetközi Vöröskeresztnek. A forradalom leverése után keresték és le akartak tartóztatni e tevékenysége miatt.

Brennbergbányáról (ma Sopron része) átsétált a közeli várvidéki récényi Ilona-aknára a nagyapjához. (Az osztrák határ 1 km-re volt.) Majd beiratkozott Bécsben az Egyetemre. Itt német nyelvű irodalmat és színháztudományt hallgatott.

Itt ismerkedett meg későbbi feleségével Renatéval. Elkerültek a németországi Güterslohba, ahol a Bertelmsann Kiadónál dolgoztak. Rengeteg könyvet szerkesztettek. Később a Piper Verlagnal folytatták munkásságukat. Több könyvet fordítottak magyarról németre, illetve németről angolra. Zeltner a Márai-könyvek egyik leghitelesebb fordítója lett.

Feleségével együtt a gombák jellemzőitől, a keresztnevek magyarázatáig különböző témákról írtak, amelyek könyv formában jelentek meg. Összesen huszonhármat adtak ki.

Márai mellett Szép Ernő, Krúdy Gyula és Szerb Antal műveit ültette át németre, rá jellemző módon mindig magyarázatokkal.

2010-ben a Magyar Művészeti Akadémia javaslatára (Buda Attila és jómagam előterjesztésére) Pro Cultura Hungarica kitüntetést adományozott neki Balogh Zoltán kulturális miniszter. Az átadási ünnepségre Magyarország Bécsi Nagykövetségén került sor.

Zeltner Ernő miközben fordított, asztaliteniszezett, kertet művelt és ameddig tehette, sokat túrázott. Többször megmászta a tiroli Wilder Kaisert és a Zahmer Kaisert. Nagyobb utazásokat tett feleségével Luxemburgba, a Ruhr-vidékre, Szlovákiába és természetesen Magyarországra. Többször találkoztunk Brennbergbányán és Görbehalmon.

Sajnos rosszindulatú gégebetegsége az utóbbi időben újból kiújult, nyelési problémákkal küzdött, végül tartós ápolásra szorult, de betegségét türelemmel viselte.

Prof. dr. Makovitzky József/Felvidék.ma