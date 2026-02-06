Saját halottjának tekinti Vásáry Tamást a közmédia és az MRME

A nemzet művésze, a Magyar Szent István Rend tulajdonosa, a Kossuth-díjas zongoraművész, karmester, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara örökös tiszteletbeli főzeneigazgatója, elnök-karmestere és a közmédia Dohnányi Ernő-díjának elismertje, a Bartók Rádió Zenei Díj életműdíjasa február 5-én, életének 93. évében elhunyt. A közmédia, valamint a Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME) saját halottjának tekinti Vásáry Tamást, a magyar zenei kultúra nemzetközi rangú művészét, akinek életműve generációk zenei gondolkodását formálta, és örökre beírta nevét az egyetemes zenetörténetbe. A közmédia és az MRME megemlékezik az elhunytról, a részletes műsor- és programinformációkat később közlik.

Vásáry Tamás életműve — a klasszikus zenei kultúrában betöltött meghatározó szerepével, nemzetközi rangú zongoraművészi és karmesteri tevékenységével, valamint elkötelezett pedagógiai és közösségi szolgálatával —

példaértékű örökséget hagyott maga után a szakma és a következő generációk számára.

Debrecenben született 1933. augusztus 11-én. Már gyermekkorában zenei csodagyerekként lépett a közönség elé; nyolcévesen adta első nyilvános koncertjét – Mozart D-dúr zongoraversenyét (K. 107/1) játszotta.

Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytatta, ahol később Kodály Zoltán tanársegédjeként is tevékenykedett, valamint Dohnányi Ernő tanítványaként korán a szakma élvonalába emelkedett. Nemzetközi karrierje a londoni Royal Festival Hall-beli bemutatkozással indult, majd London, Párizs, Berlin és New York hangversenytermeiben és fesztiváljain tolmácsolta a klasszikus zenét.

Karmesterként több mint száz zenekarral dolgozott együtt világszerte. Kiemelt szerepet töltött be a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának történetében: 1993 és 2004 között főzeneigazgatóként vezette az együttest, majd 2004-től örökös tiszteletbeli főzeneigazgatóként, elnök-karmesterként folytatta művészi szolgálatát.

Több évtizedes pályája során Vásáry Tamás számos rangos kitüntetéssel gazdagította a magyar és nemzetközi zenei kultúrát. Olyan elismerések fémjelzik életművét, mint a Kossuth-díj (1998), a Nemzet Művésze (2014), Magyar Szent István Rend (2017), Magyar Örökség Díj (1999), Prima Primissima Díj (2007) vagy a közmédia Dohnányi Ernő-díja (2020) és a Bartók Rádió Zenei Díj életműdíja (2024), valamint számos oktatási tevékenységét méltató díj és nemzetközi tagozati tisztség, illetve művészeti kitüntetés.

A közmédia történetében ritka az olyan tartós és meghatározó szakmai együttműködés, amelyben egy művész életműve egyszerre képviseli a klasszikus zenei hagyományok hiteles továbbadását, a közönség felé irányuló felelős megszólalást és a nemzetközi mércével is meghatározó művészi minőséget.

Vásáry Tamás életútja és a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinél végzett több évtizedes munkája egyértelművé tette, hogy a közszolgálati média nem pusztán közvetítője, hanem alakítója is a magyar zenei kultúrának. Művészete és szakmai hitelessége a közszolgálati zenei műhelyek számára ma is irányadó. A közmédia és az MRME közössége Vásáry Tamást saját halottjaként gyászolja.

