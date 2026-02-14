Home Kitekintő Trump megismételte az Orbán Viktort támogató internetes bejegyzését
Washington, 2025. november 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Donald Trump amerikai elnök megismételte pénteken az Orbán Viktor magyar miniszterelnököt támogató múlt heti internetes bejegyzését.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán erős vezetőnek nevezte a magyar kormányfőt, aki bizonyítottan képes eredményeket felmutatni.

„Viktor keményen dolgozik Magyarország védelmén, a gazdasági növekedésen, a munkahelyteremtésen, a kereskedelem fejlesztésén, az illegális migráció megállításán, valamint a törvény és rend fenntartásán”

– írta Donald Trump a múlt héten és most is.

„A Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok új magasságokat értek el, és látványos eredményeket hoztak kormányom idején, nagyban köszönhetően Orbán miniszterelnöknek”

– írta az elnök, hozzátéve, hogy várakozással tekint a további szoros közös munka elé az együttműködés eddigi sikeres útján való előrelépés érdekében.

„Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés, hogy ismét így tehetek”

– írta Donald Trump, a magyar miniszterelnököt „egy igaz barátnak, harcosnak és győztesnek” nevezve, aki „soha nem fogja cserben hagyni a magyar embereket”.

