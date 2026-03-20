Beszélgetés és filmvetítés Varga Gábor rendezővel Rimaszombatban

Április 1-jén 17 órakor a rimaszombati Orbis moziban filmvetítéssel egybekötött beszélgetés lesz a 12. Friss Hús Budapest Rövidfilmfesztivál „Legígéretesebb 30 év alatti rendező” díjával kitüntetett Varga Gáborral.

Az est folyamán bemutatásra kerül a fiatal rimaszombati alkotó díjnyertes filmje, a Cicaharc, valamint a 45. Magyar Filmszemlén bemutatott Kilépő című rövidfilmje is.

A Cicaharc egy keserédes történet két magányos falusi asszonyról (Pogány Judit és Nagy Mari zseniális alakításában), akik egy macska kegyeiért vívnak harcot, miközben észre sem veszik, hogy magányukat csak együtt győzhetnék le.

A Kilépő a rendszerváltás utáni Szlovákia sötétebb oldalára, a dunaszerdahelyi maffia világába kalauzolja a nézőket.

A vetítések után a rendezővel Hegedűs Norbert, az Új Szó munkatársa beszélget. Szó lesz a rendezői pályakezdés nehézségeiről, a Friss Húson aratott sikerről, egy hollywoodi premier élményeiről és a jövőbeli tervekről is.

