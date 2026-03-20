A Szlovákiai Városok Szövetsége üdvözli a szintetikus drogokkal kapcsolatos új jogszabályt

A Szlovákiai Városok Szövetsége (ÚMS) üdvözli a szintetikus drogokkal kapcsolatos új jogszabályt. Az önkormányzatok számára kulcsfontosságú, hogy a politikai nyilatkozatokból mielőbb valódi és hatékony intézkedések legyenek, mivel sokszor szembesülnek az új pszichoaktív anyagok használatának következményeivel – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Daniela Piršelová, az ÚMS szóvivője.

„A Szlovákiai Városok Szövetsége nagyra értékeli, hogy az állam nyitott az tárgyalásra az önkormányzatokkal, és kész a településeken megszerzett tapasztalatokat is beemelni az egyeztetésbe. Ahhoz, hogy az új törvény valóban hatékony legyen, szisztematikus megelőzésre, oktatásra, a gyerekek és a fiatalok védelmét szolgáló eszközökre van szükség” – mondta Piršelová.

Új jogszabályt vezetnek be a drogokban található tiltott anyagok elleni küzdelem céljából. Az anyagokat mostantól kémiai szerkezetük alapján csoportokba sorolják

– jelentette be a pénteki sajtótájékoztatón Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter és Kamil Šaško egészségügyi miniszter (mindketten Hlas-SD).

Az egészségügyi tárca vezetője elmondta, hogy az új törvénytervezetet hamarosan tárcaközi egyeztetésre bocsájtják.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Ezek is érdekelhetik

Tovább drágul az üzemanyag: újabb áremelkedés jöhet

Ferenčák szerint őt már nem köti sem a...

Új törvényt készítenek a szintetikus drogok tiltásáról

Jelenlegi formájában nem támogatja a Hlas-SD az SNS...

Az ellenzék szerint a miniszterek költségtérítési ügye a...

Gubík: nem kudarc, hanem tanulság a LIBE-meghallgatás

A külföldön regisztrált járművekbe literenként 1,826 euróért lehet...

Galántán újabb elbocsátások várhatók, kihelyezett irodát nyitott a...

A felmérés szerint a PS elnöke elvesztette választói...

A miniszterek költségtérítésének befagyasztását javasolja a Hlas-SD

