Egygólos előnnyel várja a visszavágót a Bayern és az Arsenal

A Bayern München és az Arsenal is egygólos előnnyel várja a szerdai, hazai visszavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

A hatszoros bajnok németek a 15-szörös győztes Real Madrid otthonában tudtak győzni 2-1-re a múlt heti első mérkőzésen.

Érdekesség, hogy a két csapat utóbbi négy oda-visszavágós párharcát, illetve mindhárom BEK/BL-negyeddöntőjét a királyi gárda nyerte, a bajorok ugyanakkor az utóbbi 28 otthoni BL-meccsükből csupán egyet vesztettek el, a mostani szezonban pedig mind az öt alkalommal győztesen hagyták el a pályát az Allianz Arénában.

A Real ellen ezzel együtt az utóbbi négy hazai találkozóján nyeretlen a Bayern azok után, hogy az első tíz, UEFA égisze alatt rendezett müncheni csatájukban kilenc győzelemmel és egy döntetlennel veretlen maradt.

Az európai szövetség honlapjának statisztikája szerint a Bayern München szinte mindig – 30-ból 29-szer – továbbjutott a nemzetközi porondon, ha megnyerte az első, idegenbeli mérkőzést, angol sztárcsatára, Harry Kane pedig az utóbbi négy, Real Madrid elleni meccsen mindig gólt szerzett vagy gólpasszt adott. A házigazdák középpályása, Jamal Musiala 23 évesen és 48 naposan a legfiatalabb német játékos lehet, aki eléri az 50 mérkőzéses mérföldkövet a Bajnokok Ligájában, megjavítva Thomas Müller rekordját, aki 2013 novemberében 24 évesen és 53 naposan lépett pályára a félszázadik BL-meccsén.

A Real Madridnak ugyan remek a mérlege a német csapatokkal szemben, de az utóbbi hét olyan oda-visszavágós párharcából, amelyen a hazai első találkozón kikapott, csak egyből jutott tovább.

A spanyolok francia világbajnoka, Kylian Mbappé a mostani szezonban tíz meccsen 14 gólt szerzett a BL-ben és már csak egy találatra van a 70. góljától. Ha szerdán is betalál, a 98. mérkőzésén éri el a mérföldkövet – ez hamarabb csak Lionel Messinek (90) és Robert Lewandowskinak (93) sikerült.

A hétvégi, bajnoki főpróba a Bayern Münchennek sikerült jobban, a német listavezető 5-0-ra nyert a St. Pauli otthonában, míg a Real 1-1-es döntetlent játszott otthon a Gironával.

Az angol bajnokságot vezető Arsenal 1-0-ra győzött a múlt héten a Sporting otthonában, így továbbra is veretlen portugál riválisával szemben, igaz, az eddigi egyetlen oda-visszavágós párharcukból – a 2022/23-as Európa-liga nyolcaddöntőjéből – két döntetlen után a lisszaboniak jutottak tovább.

Az Ágyúsok a korábbi kilenc BEK/BL-negyeddöntőjükből csupán hármat nyertek meg, most azonban egymás után másodszor juthatnak be a legjobb négy közé. A Sporting – amely aktuális ellenfeléhez hasonlóan még egyszer sem nyerte meg a legrangosabb kontinentális klubsorozatot – eddig mindössze egyszer tudott továbblépni oda-visszavágós párharcból az után, hogy elvesztette az otthoni első meccset.

Az Arsenal szombaton 2-1-re kikapott a Premier League-ben a vendég, Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth-tól, míg a portugál bajnokságban második Sporting az Estrela otthonában aratott 1-0-s győzelemmel hangolt a londoni visszavágóra.

Mindkét szerdai mérkőzés 21 órakor kezdődik.

A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.

mti/Felvidék.ma