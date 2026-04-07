Bajnokok Ligája – A szerdai program

Szerdán, április 8-án újabb két mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

A címvédő Paris Saint-Germain Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát, a Liverpoolt fogadja, míg a tisztán spanyol párharcban az Atlético Madrid a Barcelona vendége lesz.

A BL döntőjét 2026. május 30-án a Puskás Arénában rendezik.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések:

szerda:

Paris Saint-Germain (francia) – Liverpool (angol) 21.00

FC Barcelona (spanyol)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00

mti/Felvidék.ma