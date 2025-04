Szolgálat az emberekért

Továbbra is sok, a koronavírus-járvány idején árván, félárván maradt gyermeket támogat a közmédia Jónak lenni jó! karitatív kampányának 2021-es kedvezményezettje, a Regőczi István Alapítvány. A kuratórium elnöke, a volt köztársasági elnök, Áder János felesége, Herczegh Anita a Duna Agapé című vallási műsorában hangsúlyozta, mások megsegítése természetes, belső indíttatás.

Több módja lehet a segítségnyújtásnak: egy szendvics elkészítésétől kezdve, a beteglátogatáson át a gyermek- vagy idősotthonokban végzett munkáig. „Ezt a szolgálatot elkezdi az ember és magával ragadja annyira, hogy később már nem is tudja elengedni. Jónak lenni, örömet adni jó, amely által mindkét fél gazdagodik” – fogalmazott a Duna vallási műsorában, az Agapéban Herczegh Anita. A korábbi államfő, Áder János feleségének életében a koronavírus-járvány következtében félárván vagy árván maradt gyermekeket és családjukat támogató, férjével közösen alapított Regőczi Alapítványban végzett munka mellett több formában szerepet játszik a karitatív tevékenység. Jószolgálati nagykövete a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak és a Katolikus Karitásznak, és rendszeresen szolgálja azokat, akik életük végső szakaszában járnak: hetente látogat el egy kórház hospice osztályára.

A műsorban bevallotta, férje elnöki időszakában eljutott hazánk hospice intézményeibe, és ekkor még úgy érezte, nem lenne képes erre a munkára. „Van egy barátnőm, aki 15 éve végez ilyen segítő munkát, több közös karitatív megmozdulásunk volt korábban, és mindig tiszteltem azért, hogy ő erre képes” – vallotta be azt is megosztva, hosszú utat járt be, attól kezdve, hogy úgy érezte, számára a legnehezebb szolgálatot kell végeznie, addig, amíg már megtapasztalta, hogy mekkora örömet jelent számára ez a tevékenység. Miután elvégezte a szükséges tanfolyamot és szakképzést, elkezdett a hospice osztályra járni, heti egy alkalommal. Több önkéntes dolgozik az osztályon és mindenkire rábízzák, mit vállal. Lehet ez a virágok ápolása, ágyneműhúzás, beszélgetés, vagy a betegek ellátása a nővérekkel együtt.

„Az utamat úgy kell elképzelni, mint egy spirált. Mindig közelebb és közelebb mentem, és próbálgattam az erőmet, hogy mire vagyok képes. Folyamatosan haladtam egyre beljebb, magamat is megleptem, hogy eljutottam a belső körig. Rájöttem, milyen szívesen végzem ezt a szolgálatot. Korábban mondta a barátnőm, mekkora örömet nyújt ez a fajta segítségnyújtás, amit akkor még nem tudtam elképzelni. Azóta már volt szerencsém többször is átélni ezt az érzést, amit az ad, hogy arra a napra, pár órára én tudtam örömet okozni, egy beszélgetéssel, közös nevetéssel, míg elfeledkezhetett mindenről a beteg. Apróságok ezek, amelyek sokat jelentenek” – mesélt karitatív munkájáról az Agapéban Herczegh Anita.

A Dunán szerda esténként látható vallási kerekasztal-beszélgetés legutóbbi vendégei – Herczegh Anita mellett – Kunszabóné Pataki Anna, a Csak Egyet Szolgálat alapítója és vezetője, Gifló Péter, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, a szeretetszolgálat támogatott lakhatás programjának szakmai vezetője és Beran Ferenc katolikus pap az egymás iránti felelősség témáját járták körbe válaszokat adva arra a kérdésre, hogy miként mutatkozhat meg cselekedeteinkben a krisztusi szeretet.

MTVA/Felvidék.ma