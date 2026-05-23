Jubileumi megemlékezés és hagyományok ápolása a Honti Lapok májusi számában

Megjelent az Ipolyság és környéke eseményeit összefoglaló Honti Lapok regionális havilap májusi száma. A tartalomból.

Köszöntik az édesanyákat, a helyi tanintézmények diákjainak köszöntőit gyűjtötték csokorba. Felsőszemeréden éltetik a hagyományokat, májfát állítottak a falu központjában.

Idén az előző évekhez képes hatékonyabb módon zajlott le a tavaszi nagytakarítás Ipolyságon. Megújult a városi focipálya gyepfelülete. Partneriskolai megállapodást kötött a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziummal.

Átadták a pedagógusnapi díjakat a város tanintézményeinek tanárai számára. Harminc éve jött létre a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola gimnáziumi részlege, a jubileum alkalmából Pálffy Dezső igazgatót kérdezte a Honti Lapok szerkesztősége.

Átfogó történelmi kiállítással és botlatókő avatásával emlékeztek meg az Ipoly menti városban a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjáról. Az ipolyszakállosi Németh Árpád fotográfus munkáiból nyílt tárlat a Simonyi Lajos Galériában.

Megtartotta évzáró ülését a Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre. Túrát szervezett a Csemadok Tesmagi Alapszervezete. A Források mentén című túra keretében a város környékén lévő forrásokat, kutakat, szakrális gyógyforrásokat keresték fel.

Terjedelmesebb interjút közöl a lap Wollent Annával, a fiatal tehetséges operaénekessel.

A májusi lapszámból sem hiányozhatnak a helytörténeti írások. Kiss László a 150 éve elhunyt Janko Kráľról ír, aki a szabadságharc idején Ipolyságon raboskodott. Csáky Károly Ivánka István főispán életét mutatja be. Folytatódik a helyi zsidó lakosság életét felelevenítő Örökmécses sorozat.

Ipolyi Arnold szobrát avatták fel a róla elnevezett ipolybalogi alapiskola udvarán.

Nosztalgiaként felidézik a régi május elsejei felvonulásokat. Hogyan védekezzünk, amikor támad a pollen? – erre a kérdésre keresik a választ.

A lap hasábjain betekinthetünk a helyi magyar tanintézmények életébe. A város szépkorú skandinávgyaloglói egészséghétvégén vettek részt a Magas- Tátrában. Jelentős nemzetközi sikert értek el a tesmagi B.U.S.C. klub tagjai.

Pásztor Péter/Felvidék.ma