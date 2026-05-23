A Csukás Meserádió Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorában május 25-től minden este 19 órától hallhatják Fecske László új, izgalmas járműves kalandokat felvonultató mesesorozatát, a Guruló barátokat. A tízrészes esti mesesorozat történeteit az ismert színművész, Kőszegi Ákos tolmácsolásában hallhatják.

Csukás István Süsüke világot lát, és Löwe Éva Mesék a Bakony szívéből című esti sorozatok után pünkösdhétfőtől újabb mesés történettel várja hallgatóit a Csukás Meserádió.

A tízrészes Guruló barátok epizódjaiban kedves járművek kalandjai elevenednek meg, miközben a legfontosabb üzenet is kirajzolódik: a barátokra mindig számíthat az ember.

Fecske László mesesorozatának főhősei, Poroszka városának lakói mind különleges járművek. A kedves kisvárosban együtt él Pöfögő Patrik, a folyton fáradt, mégis jókedvű busz, Lángőr kapitány, a körültekintő tűzoltóautó, Kékfény Karcsi, a mindig szolgálatra kész rendőrautó, Pedálka Petra, a napsütésért rajongó kerékpár, Füstös Flórián, az örökké álmos vonat, Arató Aladár, a munkamániás traktor, Sziréna Szeréna, a kiváló hallású mentőautó, Lomha Lóránt, a friss aszfalt illatáért lelkesedő úthenger, valamint Suhanó Janó, a város minden utcáját jól ismerő roller.

A történet az új lakó, Robogó Robi, a száguldást szerető motorkerékpár érkezésével kezdődik, aki egy faluból költözik a városba. Itt találkozik először a nyüzsgő városi élettel, ekkor lát először jelzőlámpákat és nem tudja, hogyan működnek. A városka guruló lakói azonban segítenek neki eligazodni az új környezetben és kalandjaik közben igaz barátokra is lel.

A tízrészes sorozat epizódjai játékos, humoros és szerethető történeteken keresztül beszélnek összetartásról, segítségnyújtásról és elfogadásról. A hallgatók olyan kalandokat követhetnek végig, mint Pöfögő Patrik küzdelme a fáradtsággal, vagy éppen Suhanó Janó története, aki megtanulja: az a fontos, hogy milyen szív lakozik valakiben. A mesék világát a különleges hangzású helyszínnevek teszik még játékosabbá: Poroszkában található többek között a Benzingőz tér, a Duda utca, a Lökhárító sétány vagy a Dugó körút is.

A Guruló barátok május 25-től minden este 19 órától kedves karakterekkel, humoros történetekkel és fontos üzenetekkel várja a hallgatóságot Poroszkára, ahol minden kanyar új kalandot rejt.

