Szijjártó Péter: az orosz nukleáris fűtőelemek kitiltása tragikus következményekkel járna egész Európa energiapiacára nézve

Az Oroszországból származó nukleáris fűtőelemek vásárlásának betiltása tragikus következményekkel járna nemcsak Magyarország, hanem egész Európa energiapiacára, mivel ez brutális árfelhajtó hatással bírna, viszont a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson lehetőség van megálljt parancsolni ezeknek a brüsszeli terveknek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Brüsszel meg akarja tiltani az atomerőművek működtetéséhez szükséges fűtőelemek vásárlását Oroszországtól, még annak ellenére is, hogy több közép-európai országban is orosz technológiájú nukleáris létesítmények vannak, amelyek jelenleg kizárólag orosz gyártású fűtőelemekkel üzemelnek.

„Ha az Európai Bizottság, ha Brüsszel megtiltja a közép-európai országoknak, így Magyarországnak is az Oroszországból származó fűtőelemek vásárlását, az tragikus következményekkel járna nemcsak Magyarország, hanem egész Európa energiapiacára nézve”

– figyelmeztetett.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy ez olyan árfelhajtó hatással bírna, amelynek nyomán az európai gazdaság a mostaninál is sokkal nehezebb helyzetbe kerülne.

„Ma Európában kétszer-háromszor annyit fizetünk az áramért és négyszer-ötször annyit a földgázért, mint akár az Egyesült Államokban, akár Kínában. Így versenyképes gazdaságot építeni nyilvánvalóan nem lehet. Ez látszik is számos európai ország gazdasági teljesítményén”

– mondta.

„A magyar embereknek lehetőségük van azonban erre nemet mondani. A magyar embereknek lehetőségük van megálljt parancsolni ezen brüsszeli terveknek. A magyar emberek ezt megtehetik, ha a Voks 2025-ön részt vesznek” – jelentette ki.

„Ezért arra kérek mindenkit, hogy mondja el véleményét, lehet-e, legyen-e Ukrajna az Európai Unió tagja. Itt az ideje, hogy megállítsuk ezt a brüsszeli tervet, amely úgy akarja támogatni Ukrajnát, hogy közben a magyar családok rezsiköltségeit a többszörösére növelnék” – fűzte hozzá.

A miniszter arról számolt be, hogy Brüsszelben sajnos eltökélték, hogy még azon az áron is támogatni akarják Ukrajnát, hogy közben tönkreteszik az európai gazdaságot, újabb megpróbáltatások elé állítják az európai családokat, mivel az Oroszországból származó földgáz- és kőolajszállítmányok leállítása azzal járna, hogy a kontinensen az energia még brutálisabban drágulna.

„Amennyiben Brüsszel valóban elzárja a gázcsapot Oroszország irányából, amennyiben Brüsszel ellehetetleníti az olajszállításokat Oroszországból, amennyiben Brüsszel megtiltja a nukleáris fűtőelemek szállítását Oroszországból, akkor azzal azt éri el, hogy a magyar családok áramszámlája a duplájára, a magyar családok gázszámlája több mint a háromszorosára növekedne”

– hangsúlyozta.

„Az átlagosan 7000 forintos havi villanyszámla legalább 14 ezer forintra növekedne a magyar családok esetében, az átlagos 16 ezer forintos havi gázszámla pedig 54 ezer forintot mutatna a jövőben, ha Brüsszel terve megvalósulna” – tette hozzá a miniszter.

MTI/Felvidék.ma