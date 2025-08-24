Home Képriport Hangulatképek az 59. Országos Népművészeti Fesztivál szombati napjáról
Képriport

Hangulatképek az 59. Országos Népművészeti Fesztivál szombati napjáról

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Augusztus 22-e és 24-e között szervezik meg az 59. Országos Népművészeti Fesztivált a zselízi Esterházy-kastély parkjában.  Amint a rangos rendezvényfolyam mottója fogalmaz: a fesztivál, ahol lehetetlen unatkozni, népművészeti programkavalkád, pezsgő kulturális zarándokhely.

A három nap alatt igen színes programmal várták az érdeklődőket a városi parkban.  A népművészet értékeit és értékőrzőit, őseink hagyományait felvonultató fesztivál rengeteg látogatót vonzott Zselízre.

Néptánccsoprtok és népzenészek műsora mellett számos beszélgetés, előadás, kiállítás, kézműves vásár, kézműves foglalkozás került a programba. Szombaton például játszóház és Ringató foglalkozás várta a legkisebbeket. A kisszínpadon kerekasztal-beszélgetést hallhattak majd külföldi csoportok tánoktatására került sor, ám Korpás Éva mesekoncertjének is helyt adtak.

Az Esterházy-kastély előtti napszínpadon Szent István-napi búcsúban címmel gyermek, ifjúsági, felnőtt és külföldi néptáncegyüttesek közös műsorával kezdődött a program. Este a több felvidéki tehetséges fiatal néptáncost felvonultató Magyar Nemzeti Táncegyüttes adott fergeteges műsort a Viharsarok címmel.

Kísérőprogramból sem volt hiány. A park utcáin kézművesek standjai sorakoztak. Regionális étkeket kóstolhattak a fesztivál látogatói.

Kiállításokból sem volt hiány, a népművészet és a népviselet került a fókuszba a tárlatokon. Az Esterházy-kastély belső udvarán Dávid Botond Geofolk – Időtlen örökség nyomában című fotográfiai kiállítását tekinthették meg. A kastély felújított szárnyának termeiben Jókai Mária Nyitra vidéki gyűjtéséből származó pártákat csodálhattak meg, illetve bemutatkozott a Zoboralji Örökség Hímző- és Viseletkészítő Műhely tehetséges tagjai.

Az 59. Országos Népművészeti Fesztivál vasárnap is várja a látogatókat. Gyermekprogramok mellett beszélgetések majd 17.00 órai kezdettel a fesztivál gálaműsorára kerül sor.

További részletek az Országos Népművészeti Fesztivál közösségi oldalán illetve a hivatalos honlapján olvashatnak.

A felvételek a szombat délutáni és esti programokon készültek.

A szerző felvételei. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

