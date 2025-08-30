Nagy siker volt a VIII. Csalogató Családi Nap Leleszen

Augusztus 29-én, pénteken immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Csalogató Családi Napot Leleszen, amely ismét a térség egyik legkedveltebb nyárbúcsúztató eseményének bizonyult. A program délután 15 órakor vette kezdetét, és egészen késő estig színes koncertek, gyerekprogramok és vásári forgatag szórakoztatta a látogatókat.

A fesztivál zenei kínálata idén is igazán változatos volt. Színpadra lépett többek között a Wonders Zenekar, az Old Bones Boogie, valamint a legendás Solymos Tóni. A fiatalabb közönség nagy lelkesedéssel fogadta a Mudfield koncertjét, amely 19:30-kor kezdődött. Az este csúcspontját pedig a magyar blues ikonja, Deák Bill Gyula jelentette, aki 21:45-kor állt színpadra, és fergeteges koncerttel koronázta meg a napot.

A rendezvény nemcsak a felnőtteknek, hanem a család minden tagjának kínált élményeket. A gyerekeket ugrálóvár, lovaglási lehetőség, valamint kézműves foglalkozások várták. A program külön érdekessége volt Mr. Jaguár, a plüssállatidomár, aki nagy sikert aratott a kicsik körében. A kézműves piac a helyi alkotók portékáival színesítette a fesztivál hangulatát.

Nagy érdeklődés övezte az örösi önkéntes tűzoltók bemutatóját is, akik modern felszerelésüket és tűzoltóautóikat hozták el Leleszre. A gyerekek kipróbálhatták a szereléseket, betekinthettek a járművekbe, és testközelből ismerkedhettek meg a tűzoltók mindennapi munkájával, amely sok kicsi számára életre szóló élményt jelentett.

Az esemény ideje alatt a Szlovák Vöröskereszt Kistárkányi Szervezete jótékonysági gyűjtést is szervezett, amelynek bevételével a tragikusan elhunyt édesanya három itt maradt gyermekét támogatták. A kezdeményezés széleskörű összefogást váltott ki, a látogatók pedig nagylelkűen járultak hozzá a nemes ügyhöz.

A belépőjegyek elővételben 12 euróért, a helyszínen pedig 15 euróért voltak kaphatók. A 10 év alatti gyerekek kedvezményesen, mindössze 3 euróért léphettek be, míg a leleszi lakosok 5 euróért élvezhették a programokat.

Portálunk megszólította Binó Évát, a Csemadok leleszi helyi szervezetének elnökét a VIII. Csalogató Családi Nap kapcsán, aki felidézte a rendezvény történetét és jelentőségét. Mint mondta, a közösség nyolc évvel ezelőtt határozta el, hogy a korábban hiányzó falunap helyett saját, családokat megszólító eseményt indít el.

„A semmiből kezdtük, mindent kölcsönkértünk, majd pályázati forrásokat igényeltünk ahhoz, hogy meghívhassuk a fellépőket” – jegyezte meg.

A szervezés kezdetben kizárólag a Csemadok helyi szervezetére hárult, de ma már a helyi önkormányzattal közösen valósítják meg a programot. Binó Éva hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés fokozatosan nyerte el a lakosság bizalmát:

„Az első években nehéz volt az embereket megszólítani, de egyre többen tértek haza a faluból elszármazottak közül is.”

A világjárvány idején két évre megszakadt a rendezvény, ami visszavetette a közösségi életet, ám az újraindítás óta ismét növekvő érdeklődés övezi az eseményt – tette hozzá.

Az elnök kiemelte, hogy a program megvalósításában jelentős szerepet vállal a nyugdíjasklub, amely kezdetektől segíti a szervezést és vendégfogadást. A finanszírozást Kassa Megye Önkormányzata, a helyi önkormányzat, valamint rendszeres támogatóként a Danubius biztosítja, idén pedig a Bodrog Polgári Társulás is csatlakozott a támogatók köréhez.

A jövőről szólva Binó Éva elmondta, minden évben igyekeznek új elemekkel gazdagítani a programot, de a részletes tervek kialakítását a mostani rendezvény lezárása utánra időzítik.

Az eseményen megszólítottuk Pandy Pétert, a Magyar Szövetség Országos Tanácsának elnökét, Kassa megyei önkormányzati képviselőt is, aki hangsúlyozta, hogy a Megyei Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a Csalogató Családi Nap rendszeres támogatását. A rendezvényt nem csupán hagyományőrző programként, hanem olyan közösségi eseményként értékelte, amely erősíti a térség kulturális identitását, bemutatja a helyi közösség sokszínűségét, és hozzájárul az összetartozás érzésének elmélyítéséhez.

Pandy Péter kiemelte, hogy

az ilyen kezdeményezések nélkül szegényebb lenne a járás kulturális élete, ezért a megye a jövőben is kész növelni támogatását.

Mint elmondta, a segítség nem kizárólag pénzbeli hozzájárulást jelenthet, hanem infrastrukturális és szakmai támogatást is: a színpadtechnika, a logisztika és a szervezést segítő tanácsadás mind olyan terület, amely tovább erősítheti az ilyen közösségépítő eseményeket. A képviselő szerint a helyi rendezvények bővítése és minőségi fejlesztése hosszú távon biztosíthatja a régió kulturális és közösségi életének gazdagodását.

A rendezvényt a Kassai Kerületi Önkormányzat, Lelesz község és a Csemadok Leleszi Alapszervezete támogatta.

A VIII. Csalogató Családi Nap felejthetetlen élményt nyújtott mindenkinek, aki ellátogatott Leleszre – a jó zene, a családi programok, a baráti találkozások, a látványos tűzoltó-bemutató és a jótékony összefogás igazi közösségi ünneppé varázsolták az eseményt.

