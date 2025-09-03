Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása élőben a Dunán

A közmédia újabb történelmi egyházi eseményt közvetít: szeptember 6-án boldoggá avatják a második világháború idején vértanúságot szenvedett Bódi Mária Magdolnát. A szertartás helyszíne a One Veszprém Aréna lesz, ahonnan a Duna élő közvetítésének köszönhetően az egész ország részese lehet a kiemelt jelentőségű egyháztörténeti eseménynek.

XIV. Leó pápa Erdő Péter bíborost, prímást bízta meg azzal, hogy a boldogok sorába emelje Tiszteletreméltó Bódi Mária Magdolnát.

A szentmise és a boldoggá avatás ünnepi liturgiája szeptember 6-án, szombaton 11 órától élőben követhető a Dunán, a közvetítést megelőzően stúdióbeszélgetéssel várják a nézőket.

Az ünnephez kapcsolódva a közmédia további különleges műsorokkal is készül. Szeptember 6-án 16:25-kor látható lesz Az élet ajándék című riportfilm Erdő Péter bíborosról, aki idén ünnepli aranymiséjét, azaz papi szolgálatának 50. évfordulóját. Ritkán látott archív felvételek, barátok, tanítványok és pályatársak vallomásai idézik fel a bíboros életútját, amelyet végigkísért jelmondata: „Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem.” A filmet ismétlésben szeptember 7-én, vasárnap 10:30-kor és szeptember 9-én, kedden 10:25-kor a Dunán láthatják, majd szeptember 11-én, csütörtökön 10:25-kor a Duna World is műsorra tűzi.

Szeptember 6-án, szombaton 9:30-tól Az Isten kezében című műsor Bódi Mária Magdolna életének helyszíneire vezet. Egy kerékpáros zarándoklat során Szigligettől Balatonfűzfőig fedezhetik fel a keresztény vértanúhoz köthető helyszíneket, miközben személyes tanúságtételek és mélyreható beszélgetések gazdagítják a résztvevők – és a nézők – hitét és életszemléletét.

Bódi Mária Magdolna keresztény vértanú örök tisztasági fogadalmat tett 1941-ben, Jézus Krisztusnak ajánlva teljes életét. A második világháború idején ápolónői tanfolyamot szervezett, sebesülteket látogatott, gyermekekről és idősekről gondoskodott.

1945. március 23-án, Litéren egy szovjet katona halálos lövéssel sebesítette meg. Vértanúsága helyszínén máig több emlékmű őrzi a boldoggá avatás előtt álló katolikus mártír nevét.

MTVA/Felvidék.ma