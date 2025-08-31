Ízelítő a Remény katolikus hetilap 35. számából

Az évközi idő 22. vasárnapi, augusztus utolsó napjának dátumával megjelenő szám vezércikkének szerzője a lap felelős szerkesztője, Jakubecz Márta, aki az alázat erényével foglalkozik írásában, megállapítva: „Ez az erény nem érdem, hanem Isten ajándéka, ami – ha megfelelően »bontjuk ki« – fokozatosan valóban alapmagatartásunkká válhat…”

A kezdődő tanévvel kapcsolatos gondolatait osztja meg Molnár Tamás a Vasárnapról vasárnapra című rovatban, hangsúlyozva többek között: nemcsak az iskolában tanulunk, hanem a családban, egymástól is.

Több augusztusi ünnepről szóló beszámolót is olvashatnak a legújabb Reményben: így a nyitrai Nagyboldogasszony-főbúcsúról, a pozsonyi Szent István-ünnepről, egy budapesti zarándoklatról, valamint a füleki Szűz Mária mennybevétele templom és kolostor 300. évfordulójának megünnepléséről.

A hónap utolsó számában ismét jelentkezik Napraforgó címmel a (nem csak) fiataloknak ajánlott rovat, amelyben a pozbai ifjúsági zarándoklatról és a Kaptár Band Junior gombaszögi fellépéséről is találnak beszámolót.

A lapban olvasható interjúban Ráhel nővér, a Szent Ferenc Kisnővérei rend egyik magyarországi házának házfelelőse vall hivatásáról, a szerzetesi élet szépségéről és nehézségeiről.

Sok más érdekes, lelket gazdagító írás mellett ezúttal is talál az olvasó receptet, keresztrejtvényt és lelki programokra szóló meghívót a Reményben.

Bertha Éva/Felvidék.ma