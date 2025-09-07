Lakszakállas idén is gulyásillatban ünnepelte a gasztronómiai hagyományokat

Szeptember 6-án, szombaton immár 15. alkalommal rendezte meg Lakszakállas község a Lakikatlan fesztivált, amely az évek során a falu legnagyobb közösségi eseményévé nőtte ki magát. A rendezvényen idén 29 csapat mérette meg főzőtudományát, köztük 18 helyi és 10 környékbeli formáció, de a versenyre magyarországi csapatok és vendégek is érkeztek.

A fesztivál színes programjaival, kulturális fellépőivel és hagyományőrző hangulatával méltóképpen képviseli a Csallóköz egyik legkülönlegesebb gasztronómiai és közösségi ünnepét.

A rendezvényt a fesztivál himnuszává vált „Ez az otthonunk” című dallal Fekete Szilvia és Krnčan Milan nyitotta meg, majd Szűcs Edit felolvasásában a „Gulyás” című vers is felcsendült.

A vendégeket Viola Miklós, a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselője köszöntötte, kiemelve: Lakszakállas rövid időn belül már második alkalommal ad otthont jelentős közösségépítő rendezvénynek. Bejelentette, hogy a megyei támogatásnak köszönhetően 20 ezer eurós beruházásból újulhat meg a település egészségügyi központja, amely nemcsak a helyieket, hanem négy környező település lakosságát is szolgálja majd.

A fesztivál hivatalos megnyitóján Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke is felszólalt. Beszédében hangsúlyozta: a Lakikatlan sokkal több egy gasztronómiai rendezvénynél, hiszen a találkozás, a hagyományőrzés és a közösségi összetartozás ünnepe.

„Örülök, hogy Lakszakállas ilyen erővel ápolja hagyományait. A 29 csapat, a 32 sátor és a magyarországi vendégek részvétele azt mutatja, hogy ez az esemény nemcsak a finom falatokról szól, hanem a nemzeti és regionális összetartozásról”

– emelte ki. Hozzátette: a gulyás a Felvidéken nem csupán étel, hanem közösségépítő szimbólum, amely alkalmat ad a találkozásra és az összefogás erősítésére.

A fesztivál megnyitóját Mayer Ferenc polgármester kürtszava tette ünnepélyessé. A település vezetője portálunk megkeresésére kiemelte, hogy

a Lakikatlan immár Lakszakállas legnagyobb rendezvényévé vált, amely a falunapot is felülmúlva minden évben több száz látogatót vonz a környékről és Magyarországról is.

A szervezők idén is színes kísérőprogramokkal készültek: rodeóbika, lángosevő-verseny, sörpingpong, kvízjátékok és élőzenei produkciók színesítették a napot. Este Delhusa Gjon, Tóth Abigél és helyi fellépők gondoskodtak a jó hangulatról.

Domonkos Zsuzsa, a helyi könyvtár igazgatónője és a fesztivál egyik alapítója portálunknak elmondta: a Lakikatlan tizenhat évvel ezelőtt egy közösségi ötletből indult, 12 csapattal, és azóta reklám nélkül is a Csallóköz egyik legnépszerűbb találkozójává vált.

Kiemelte, hogy

a rendezvény mára közösségi találkozóponttá nőtte ki magát, ahol családok, baráti társaságok és munkahelyi csapatok évről évre együtt főznek, versenyeznek, és megőrzik a humorral átszőtt, jókedvű hangulatot.

A zsűri tagjai idén is több kategóriában értékeltek: a gulyások mellett a sütemények, sós falatok és italok készítői is megmérettettek. A Folyékony Italok Zsűrijének egyik visszatérő tagja, Tóth Tihamér szerint a fesztivál minden évben magas színvonalú italválasztékkal és felejthetetlen közösségi élménnyel várja a résztvevőket.

A fesztivál délutánján tombolasorsolás és családbarát programok színesítették a kínálatot, a Magyar Szövetség pedig koncertjegyekkel támogatta a nyereményeket. A rendezvény este retró bulival zárult, amely méltó keretet adott a közösségi napnak.

A Lakikatlan gulyásfőző fesztivál idén is bizonyította: egy falusi kezdeményezésből kinőtt hagyomány képes egy egész térséget megmozgatni, hidat építve generációk, falvak és országok között.

