Közösségépítés és hagyományőrzés Naszvadon

Szeptember első hétvégéjén ismét megtelt élettel Naszvad főtere: a hagyományosan szeptember elején megrendezett Naszvadi Napok idén is színes kulturális programokkal, főzőversennyel és közösségi találkozásokkal várta a helyieket és a környékbeli településekről érkező vendégeket.
A város ünnepnapja nemcsak a helyi értékek bemutatását szolgálja, hanem a közösség összetartozásának kifejezője is.
A Magyar Szövetség aktivistái vízzel, lufikkal és szórólapokkal várták az érdeklődőket, míg Gubík László, a párt országos elnöke Dobosi Tamással, a naszvadi helyi szervezet vezetőjével együtt járta végig a főzőcsapatok standjait.
Portálunk kérdésére Gubík László hangsúlyozta:
„A legfiatalabb városunk ünnepnapját illik méltó módon megünnepelni. Örömmel látom, hogy a magyar közösséget képviselő szervezetek, civil csoportok ilyenkor kilépnek az emberek közé, bemutatják értékeiket és tevékenységüket. Ezek az alkalmak leginkább a találkozásokról szólnak.”
Hozzátette, fontosnak tartja, hogy a közélet képviselői a közösségekben legyenek jelen: „Mi a felvidéki magyar emberek pártja vagyunk, ezt ilyen rendezvényeken is demonstrálni kell. Örömmel jöttem Naszvadra, és sok sikert kívánok a helyi közösségnek.”
Molnár Zoltán, Naszvad polgármestere lapunknak elmondta, hogy a Naszvadi Napok több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, és a település egyik legfontosabb rendezvénye.
„Évről évre szeptember elején rendezzük meg a programsorozatot, amely pénteken és szombaton zajlik, de korábban vasárnapra is átnyúlt. Célunk, hogy színes programokkal szolgáljuk ki a lakosságot és a környékről érkező vendégeket, miközben teret adunk a helyi fellépőknek, kultúrcsoportoknak és zenészeknek”
– fogalmazott.
A polgármester kiemelte a rendezvény egyik legnépszerűbb programpontját, a főzőversenyt, amely az idei évben is nagy érdeklődést váltott ki: több mint harminc csapat mérette meg magát, köztük a környező településekről érkezők is.
„A főzőverseny mára hagyománnyá vált, és minden évben új csapatok csatlakoznak. Ez is mutatja, hogy a Naszvadi Napok a helyi közösség mellett egyre szélesebb körben vonzza a látogatókat”
– jegyezte meg.
BN/Zink Vass Nóra/Felvidék.ma