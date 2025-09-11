Egyre népszerűbb város a felvidéki Komárom a turisták körében

A turisztikai irodák adatai szerint egyre több turista látogatja Komáromot. Nemcsak a látogatók száma, hanem az iroda forgalma is jelentősen emelkedett, több egyedi helyi különlegességet vettek be a megújult iroda kínálatába. A nyári szezont követően az iroda csapata készül a téli időszakra, hiszen újra egész hónapon át tartó program lesz a belvárosban advent idején – tájékoztatott a Komáromi Városi Hivatal.

Az év elején megújult a Klapka téren működő turisztikai iroda, amelyről itt tudósítottunk. Nem csupán a kinézetében kapott új arculatot, de a kínálata is jelentősen bővült. A helyi kézműves termékek és kiadványok mellett számos érdekesség elérhető a Jókai-emlékév kapcsán. Ugyancsak elérhető az erőd falain belül készülő kézműves sör, de e régió borászatainak kínálatából és széles a választék.

Már az év első részében emelkedett az irodába betérők száma, majd a nyári hónapokban háromszor annyi turista látogatta meg az irodát, mint a korábbi években.

Júliusban közel ezer, augusztusban 1400 látogató tért be a főtéren található irodába.

A legnagyobb számban a magyarországi, cseh és szlovákiai turisták érkeznek, de jelentős számú az angol és német nyelven kommunikáló turista. Akadtak japán, francia és olasz vendégek is.

A kínálat bővülésével az iroda forgalma is jelentősen emelkedett. Nemcsak a turisták számára kínálnak bőséges választékot, de a helyiek is egyre többen keresik az egyedi ajándékokat, regionális termékeket, amelyek különleges csomagolásban is megvásárolhatók.

Az iroda egyik fontos célkitűzése a helyi termelők és kézművesek segítése, de a karácsony előtti időszakban a mentálisan sérültek műhelyéből kikerülő tárgyak is beszerezhetőek.

„Szoros az együttműködés a régió településeivel és a kerületi turisztikai szövetség is egyre aktívabban segít a turizmus fellendítésében. További termékekkel bővítjük még a kínálatot, elérhetőek nálunk a komáromi füzetek is. Készülünk a téli időszakra, hiszen a város újra egy hónapon át tartó adventi programmal készül, emellett még nagyobb méretű és látványosabb fénykiállítás várható az erőd falain belül”-mondta el Szénássy Tímea, a kerületi turisztikai szövetség munkatársa, a helyi iroda koordinátora.

A szlovákiai fürdők a tavalyi sikeres év után gyenge évet zártak a párkányi fürdő kapcsán felmerülő hírek és a változatos időjárás miatt. Ennek ellenére egyre többen jöttek Komáromba meglátogatni a belvárost és az erődöt. Sokan érkeznek a Jókai-emlékév kapcsán, amihez kötődően különleges sétákat és más programokat kínál az iroda. Az erődbe is egyre többen váltanak belépőt, a szabadulószoba iránt is folyamatos az érdeklődés.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma