Még drágább lesz az élelmiszer

A harmadik konszolidációs csomag miatt tovább emelkednek majd az élelmiszerárak – jelentette ki Eva Forrai, a Szlovákiai Húsfeldolgozók Szövetségének (SZSM) ügyvezető igazgatója.

„Az adó- és járulékterhek további növelése, valamint a jelentős minimálbér-emelés közvetlen hatással lesz a hús és a húskészítmények árára” – szögezte le Forrai. Hozzátette, a szlovákiai húsfeldolgozó ipar folyamatosan veszít versenyképességéből, és ennek egyik okai az egyre növekvő adó- és járulékterhek, amelyek a legmagasabbak közé tartoznak az EU-ban.

„A munkaadók és egyéni vállalkozók terheit növelő konszolidációs intézkedések közvetlenül megmutatkoznak az élelmiszerek árán, emellett csökkentik a versenyképességet, elbocsátásokat eredményeznek a húsfeldolgozó ágazatban, és csökkentik az élelmiszer-önellátást” – tette hozzá Forrai.

A 2,7 milliárdos 2026-os konszolidációs csomag összesen 22 intézkedésből áll, a terv szerint ebből 1,3 milliárd eurót az állam takarít meg. Ezt keddi (szeptember 9.) sajtótájékoztatóján jelentette be Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter, hozzátéve, az intézkedések hozzájárulnak az államháztartási hiány csökkentéséhez.

TASR/Felvidék.ma

