Csak a jövő héten szavaz a parlament a konszolidációs csomagról

Pénteken (szeptember 12.) tárgyal a parlament a konszolidációs csomagról, de szavazás csak a jövő héten lesz. A kormány indítványozta, hogy gyorsított eljárásban vitassa meg a törvényhozás a csomagot.

Az intézkedésekkel összefüggésben több törvényt is módosítani kell. A kormány eltöröl például egyes munkaszüneti napokat, rövidebb ideig kapnak adókedvezményeket az induló vállalkozások, emelkednek a társadalombiztosítási és egészségügyi járulékok, és progresszív jövedelemadózást vezetnek be.

Ez a törvény nem tartalmazza a minisztériumok és állami hivatalok takarékoskodási intézkedéseit, csak a cégeket, az önkormányzatokat és a lakosságot érinti. Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter a hét végéig ígérte az államigazgatásra vonatkozó tervezetet, elképzelése szerint 700 millió eurós megtakarítást fog eredményezni. Ehhez a kormány hozzászámolja az uniós alapokból kifizetett 430 millió eurós energiatámogatásokat.

Az intézkedések 1,4 milliárd eurós pluszbevételt jelentenek az államkasszának. A 2,7 milliárdos 2026-os konszolidációs csomag összesen 22 intézkedésből áll, a terv szerint ebből 1,3 milliárd eurót az állam takarít meg. Ezt keddi (szeptember 9.) sajtótájékoztatóján jelentette be Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter. Csökkentik például a munkanélküli segélyt a folyósítás kezdetétől számított negyedik hónap után, adózáskiigazítás lesz a nulla, vagy alacsony jövedelemadójú cégeknél, illetve 50 százalékra módosul a magáncélokra is használt cégautók adókedvezménye.

