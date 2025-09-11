Home Itt és Most Csak a jövő héten szavaz a parlament a konszolidációs csomagról
Itt és Most

Csak a jövő héten szavaz a parlament a konszolidációs csomagról

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Pénteken (szeptember 12.) tárgyal a parlament a konszolidációs csomagról, de szavazás csak a jövő héten lesz. A kormány indítványozta, hogy gyorsított eljárásban vitassa meg a törvényhozás a csomagot.

Az intézkedésekkel összefüggésben több törvényt is módosítani kell. A kormány eltöröl például egyes munkaszüneti napokat, rövidebb ideig kapnak adókedvezményeket az induló vállalkozások, emelkednek a társadalombiztosítási és egészségügyi járulékok, és progresszív jövedelemadózást vezetnek be.

Ez a törvény nem tartalmazza a minisztériumok és állami hivatalok takarékoskodási intézkedéseit, csak a cégeket, az önkormányzatokat és a lakosságot érinti. Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter a hét végéig ígérte az államigazgatásra vonatkozó tervezetet, elképzelése szerint 700 millió eurós megtakarítást fog eredményezni. Ehhez a kormány hozzászámolja az uniós alapokból kifizetett 430 millió eurós energiatámogatásokat.

Az intézkedések 1,4 milliárd eurós pluszbevételt jelentenek az államkasszának. A 2,7 milliárdos 2026-os konszolidációs csomag összesen 22 intézkedésből áll, a terv szerint ebből 1,3 milliárd eurót az állam takarít meg. Ezt keddi (szeptember 9.) sajtótájékoztatóján jelentette be Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter. Csökkentik például a munkanélküli segélyt a folyósítás kezdetétől számított negyedik hónap után, adózáskiigazítás lesz a nulla, vagy alacsony jövedelemadójú cégeknél, illetve 50 százalékra módosul a magáncélokra is használt cégautók adókedvezménye.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Megint a nyugdíjasok kerülnek a csalók célkeresztjébe

Még drágább lesz az élelmiszer

Veszélyben a felvidéki szőlőültetvények – azonnali és összehangolt...

Történetének legsikeresebb augusztusát zárta a pozsonyi repülőtér

Veszélyes helyzetben van az ország, mivel nincs légvédelme

A kormányfő szerint a lengyel légtér megsértése súlyos...

A kormány jóváhagyott egy sokakat érintő változást a...

Kaliňák: Indokolt felvetés a NATO-szerződés 4. cikkelyének aktiválása

Bírálja a konszolidációs csomagot a Rendőrszakszervezet elnöke

Elmaradt a Szlovák Információs Szolgálatot felügyelő parlamenti bizottság...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma