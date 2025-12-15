Különleges kiállítás készül a komáromi erődben

A Turizmusfejlesztési Alap támogatásával valósul meg az az összesen 450 ezer euró értékű beruházás, amelyből 405 076 euró vissza nem térítendő támogatás. A projekt célja a kaszárnya épületének és közvetlen környezetének felújítása, annak érdekében, hogy az erőd még vonzóbb turisztikai célponttá váljon.

A kivitelezés három fő építési ütemben valósul meg – tájékoztatott a Komáromi Városi Hivatal. Elsőként a földszinti, 30 méter hosszú árkádos folyosó újul meg, kijavítják a sérült téglafalazatot, új mészvakolat kerül a felületekre, kőburkolatot fektetnek le, valamint restaurálják a kőelemeket és az ablakkeretek díszítéseit.

Ezzel párhuzamosan három helyiség teljes körű felújítása is megtörténik, összesen mintegy 115 négyzetméteren. Megújulnak a vakolatok, a padlóburkolatok és a nyílászárók, továbbá új villanyszerelést és fűtési rendszert alakítanak ki. Ezek a terek egy korszerű, interaktív elemekkel kiegészített retro számítógép- és játékkonzol-kiállításnak adnak majd otthont, amely a maga nemében egyedülállónak számít a régióban.

A harmadik szakaszban a 81,25 méter hosszú, jelenleg rossz állapotú homlokzat teljes felújítása valósul meg. A munkálatok során helyreállítják a falazatot, a vakolatot, az ablakokat, ajtókat és rácsokat az eredeti minták alapján, valamint pótolják a kősávokat és díszítőelemeket. A közel 750 négyzetméteres homlokzat új vakolatot és festést kap.

A projekt a kulturális örökség védelmét ötvözi a fenntartható turisztikai hasznosítással. A megújult terek hozzájárulnak a kulturális programkínálat bővítéséhez és a térség identitásának erősítéséhez.

Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, ezt követően kezdődhetnek meg a kivitelezési munkák. A tervek szerint már a nyári időszakban várják a turistákat és a helyieket az új, ebben a régióban páratlan élményt kínáló kiállítással.

SZE/Felvidék.ma/KVH