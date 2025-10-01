Jótékonysági nap Feketenyéken

Maršal Zoltán Dominikért, a feketenyéki kisfiúért rendeztek jótékonysági napot és zenei fesztivált. A község lakói és a fellépő művészek összefogásának köszönhetően 9400 euró gyűlt össze, amely Zolika gyógykezelését segíti.

A feketenyéki alapiskola tanulója, a mindig vidám örökmozgó Maršal Zoltán Dominik pár hónapja súlyos betegséggel küzd. A kis harcos hosszú időt töltött kórházban, állapota azonban komplikációk miatt hirtelen rosszabbodott, s mozgásképtelenné vált.

Gyógyulásának reményét egy speciális intenzív idegrehabilitációs kezelés adja, amelyet a csehországi ARCADA központban végeznek.

Az ilyen intenzív kezelés havi költsége több ezer euró, de az egészségügyi biztosító csak egy részt fedez, ezért a család a jóakaratú emberek segítségére van utalva.

E nehéz helyzetben a közösség összefogott, hiszen a kisfiú gyógyulása mindannyiuk szívügye lett.

A község polgármestere, Csady Zsuzsanna, valamint Valaskó Ferenc és Matyi és a Hegedűs kezdeményezésére megszervezték a „Jótékonysági nap – Összefogás Zolikáért” elnevezésű zenei fesztivált.

A felkért előadók – köztük DJ Arti & Gifo, Dósa Diana, Zelenák Gyuszi, Kéri Denisa, Cicalinda, Józsa Janka és Kosár Szabolcs, Rony, Kovács Koppány, Miss Bee, Postás Józsi, Márió és a Harmonikás, Matyi és a Hegedűs, Valaskó Ferenc, Jolly, Hegyi Tesók – mindannyian önzetlenül, tiszteletdíj nélkül vállalták a fellépést.

A rendezvény a zene erejét és a közösség szolidaritását egyszerre mutatta meg. A jótékonysági fesztivál teljes bevétele 9400 euró lett,

amely Zolika számlájára került (adományozás itt). Ez az összeg a kisfiú gyógykezelését, felépülését és családja mindennapi terheinek enyhítését szolgálja.

A jótékonysági koncerten a zene ereje a közösség összefogása találkozott. A feketenyékiek és a jó szándékú emberek összefogása azt üzeni: együtt csodákra vagyunk képesek. Zolika előtt még hosszú és nehéz út áll, de az összefogás ereje reményt ad arra, hogy egyszer újra járhasson, és gondtalan gyermekkort élhessen.

Köszönet a szervezőknek, a helyi szervezeteknek, a rendezvényen részt vevő minden támogatónak, jelenlevőnek, a helyi vállalkozóknak, a község alkalmazottainak, hogy ez a rendezvény létrejöhetett.

